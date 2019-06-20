Boris Johnson İngiltere’de başbakanlık koltuğuna bir adım daha yaklaştı İngiltere'nin yeni başbakanı 23 Temmuz'da ilan edilecek

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin liderlik yarışının dördüncü tur oylamasında da eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk sırayı aldı. Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javidise yarıştan elendi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nın Muhafazakar Partili üyeleri, liderlik yarışının dördüncü turu için oy verdi. Oylamada Johnson, üçüncü turda aldığı 143 oyu 157’ye çıkararak yine birinci oldu.

Johnson’ı 61 oy ile Çevre Bakanı Michael Gove ve 59 oy ile Dışişleri Bakanı Jeremy Hunttakip ederken, İçişleri Bakanı Sajid Javid 34 oyla elendi. Gove’un bir önceki turda ikinci gelen Hunt’ı geçmesi dikkati çekti.

İlk turda eski Avam Kamarası Lideri Adrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ve David Cameron döneminde partinin Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mark Harper, ikinci turda eski Brexit Bakanı Dominic Raab ve üçüncü turda da Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart yarışa veda etmişti.

Seçim süreci nasıl işliyor?

Oylama turları, en çok milletvekilinin oyunu alan iki aday kalana dek devam edecek. Son iki aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla katılacağı oylamada yarışacak.

Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak isim 23 Temmuz’da ilan edilecek.

Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek. Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmişti. İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.