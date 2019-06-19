İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışında ikinci tur: Dominic Raab elendi, Boris Johnson önde

Eski Dışişleri Bakanı Johnson, ilk turda 114 olan oyunu 126'ya yükseltti

2 gün önce
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İngiltere’de Başbakan Theresa May’in istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti milletvekilleri yeni liderini seçmek için ikinci defa oy kullandı. İkinci turda elenen aday, Eski Brexit Bakanı Dominic Raab oldu. Raab Temmuz-Kasım 2018 tarihleri arasında bu görevde bulunmuştu.

İkinci oylamada en yüksek oyu alan aday ise ilk turdaki gibi Boris Johnson oldu. Eski Dışişleri Bakanı Johnson, ilk turda 114 olan oyunu 126’ya yükseltti. Diğer adayların aldıkları oylar ve ilk tura göre oylarında yaşanan değişim ise şöyle sıralandı:

  • Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: 46 (+3)
  • Çevre Bakanı Michael Gove: 41 (+4)
  • Rory Stewart: 37 (+18)
  • İçişleri Bakanı Sajid Javid: 33 (+10)
  • Dominic Raab: 30 (+3)

 

Hem sayısal hem de oransal açıdan en büyük oy artışını gerçekleştiren Rory Stewart ve Sajid Javid, bu sayede Dominic Raab’ın önüne geçerek elenmenten kurtuldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.

Milletvekilleri Çarşamba ve Cuma günkü oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.

22 Temmuz’da açıklanması beklenen yeni lider aynı zamanda İngiltere’nin yeni başbakanı da olacak.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere’nin 31 Ekim’de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

 

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