Öpüşmeleri istenen lezbiyen çift 4 erkek tarafından dövüldü Camden bölgesinde otobüse binen lezbiyen çift, öpüşmelerini isteyen dört erkek tarafından homofobik ve kadın düşmanı saldırıya maruz kaldı.

Camden bölgesinde otobüse binen lezbiyen çift, öpüşmelerini isteyen dört erkek tarafından homofobik ve kadın düşmanı saldırıya maruz kaldı.

CNN International’da yer alan habere göre, olayın mağdurlarından Melania Geymonat,saldırının ardından kendisi ve sevgilisi Chris’in kanlar içinde kaldığını gösteren fotoğrafı Facebook’tan paylaştı. Otobüsün arka kısmında öpüştüklerini gören dört erkek tarafından tacize uğradığını aktaran Melania Geymonat, “Holigan gibi davranmaya başladılar, öpüşmemizi talep ettiler, bize ‘lezbiyenler’ olarak seslenip, cinsel pozisyonlarımızı tarif ettiler” diye yazdı.

Geymonat, ilk olarak durumu geçiştirmek için espri yaptığını ancak bunun durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Geymonat, tacizcilerin üzerlerine para attığını ve daha da ısrarcı davranmaya başladığını söyledi.

İki kadın saldırganlar tarafından defalarca yumruklandı. Dört erkek otobüsten kaçmadan önce bir çanta ve telefonu da gasp etti.

Mağdur kadınlar hastaneye kaldırılırken, polis, olaya ilişkin görgü tanıklarını kendileri ile irtibata geçmesini istedi.

Olaya ilişkin Twitter’dan bir mesaj paylaşan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaşananları “tiksindirici ve kadın düşmanı bir saldırı” olarak niteledi. Khan, “LGBT+ kişilere karşı işlenen suçlar, Londra’da asla tolere edilmeyecek” diye ekledi.

Kaynak: T24