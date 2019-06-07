Mansur Yavaş İngiltere’de Jeremy Corbyn’le görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngiltere’de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’le görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngiltere’de “yeşil enerji projelerine yönelik gerçekleştirdiği” çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Ziyaret kapsamında Yavaş, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile de buluştu.

Yavaş, “Birleşik Krallık‘ta Barking Dagenham Belediye Başkanı Darren Rodwell ile yeşil enerji konusunda bilgi paylaşımında bulunduk” diyerek, Rodwell ile belediye konularını konuştuğunu söyledi.

Ancak İşçi Partisi Milletvekili Lyn Brown ve Corbyn ile de görüştüğünü açıklayan Yavaş, bu görüşmelerin içeriğine dair detay vermedi.