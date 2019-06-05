Cyprus Wine Festival, yine dopdolu

KUZEY Londra’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Cyprus Wine Festival’ bu yıl 1 ve 2 Haziran tarihlerinde Lee Valley Athletics Centre’de gerçekleşti.

Parikiaki Gazetesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen festival, bu yıl da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kıbrıs’a özgü geleneksel yiyeceklerin ve içeceklerin satıldığı festivalde, festivale katılanlar Kıbrıs’a özgü şaraplardan tatma fırsatını da yakaladı.

Kıbrıs’a özgü geleneksel halk danslarının da sergilendiği festivale yüzlerce Kıbrıslı ve yabancı katıldı.

Sabah saat 11.30’da başlayıp gece 23.30’a kadar 2 gün dolu dolu süren festivalde, Kıbrıs birasından, tüm kebap çeşitlerine kadar birçok yiyecek ve içecek satılarak, festivale katılanlar memleket özlemlerini giderdi.

Festivale, Şarap temalı sergiler, üzüm ezme faaliyeti, halk dansları gösterileri, yerel ezgiler, sucuk yapımı, kebaplar ve farklı etkinlikler renk kattı.

Kıbrıs ve şarap, tarih sürecinde ayrılmaz bir ikili olarak, çok yakın ilişki halinde oldu ve yapılan araştırmalar neticesinde 5000 yıllık Kıbrıs Şarabı, dünyadaki en eski ve en güzel şaraplar arasında gösteriliyor. 37 yıldır gerçekleşen Kıbrıs Şarap Festivali, Londra’da en önemli etkinliği durumunda.