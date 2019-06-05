“Yerinde olsam AB’ye dava açardım”

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Londra ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştükten hemen sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump İngiltere ve ABD’nin dünyanın en sağlam müttefikleri konumunda olduğunu ifade ederek Brexit’in gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

ABD başkanı, Theresa May’in Brexit ile ilgili çalışmalarında “iyi iş çıkardığını” belirterek İngiltere ile büyük bir ticaret anlaşması yapabileceklerini söyledi. Trump ayrıca, May’in Brexit müzakereleriyle ilgili AB’ye dava açması gerektiğini de sözlerine de ekledi.

Trump Londra’nın Çinli teknoloji devi Huawei’ye desteğini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunun masaya yatırıldığını, bu konuda uzlaşma sağlanacağını belirtti. Trump İngiltere’nin çok özel bir ülke olduğunu bu yüzden özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Trump İngiltere’nin belli sınırlar içinde kendi ticaretini yapabilmesi gerektiğini ifade etti.

‘GÖSTERİLERLE İLGİLİ HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Trump kendisine karşı yapılan eylemler ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İngiltere’nin ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in “negatif bir güç olduğunu”, kendisi ile görüşme talebinde bulunduğunu ancak görüşmeyi kabul etmediğini söyledi.

Theresa May’in basın sözcüsü iki liderin çevre ve iklim değişikliği konularına da değindiğini söyledi.

Brexit krizini çözemeyen Theresa May cuma günü görevini bırakacak. Boşalan koltuğa aday olan İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Trump ile telefonda görüştü. Trump daha önce Boris Johnson’un “çok iyi” bir başbakan olacağını ifade etmişti.

Londra’nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı eleştiren Trump “Kendisi hiçbir şeyi başaramadı, bana odaklanmak yerine Londra’daki suç oranına odaklanmalı” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde basına konuşan Sadiq Khan, Donald Trump’a “kırmızı halı sermenin” doğru olmadığını, çünkü ABD Başkanı’nın “faşist” söylemlerde bulunduğunu belirtmişti.

Trump İngiltere ziyaretini Portsmouth’da Normandiya çıkarmasının 75. yılı anma törenleri ile tamamlayacak. Törene İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.

Donald Trump ve Melania Trump törenlerinde ardından İrlanda’ya ve Fransa’ya geçecek.