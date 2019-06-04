Boris, Trump’ın görüşme isteğini reddetti

İngiltere’de bulunan ABD Başkanı Trump’ın, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşme isteği şok bir ret ile yanıt buldu.

İngiliz televizyon kanalı ITV, Theresa May’ın istifasının ardından İngiltere başbakanı olmaya aday olan Boris Johnson’ın, şuan İngiltere ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir toplantıya katılmayı reddettiğini bildirildi.

Habere göre, Johnson’ın ‘ret’ kararı, Trump ile yaptığı 20 dakikalık bir telefon görüşmesinin ardından geldi.

SEBEP ‘YOĞUNLUK’

Johnson’ın Trump’ın görüşme talebini One Nation etkinliğine bağlı yoğunluk nedeniyle reddettiği belirtildi.

Konuyla ilgili henüz ne Trump ne de Johnson bir açıklamada bulunmadı.

Trump’ın ziyareti, İngiltere’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor. Ancak ziyaret, İngiltere’de siyasi açıdan bir hayli gerilimli bir döneme denk geldi.

Brexit sürecinde yaşanan kriz nedeniyle istifa eden İngiltere Başbakanı Theresa May 10 Haziran itibariyle görevini resmen bırakacak. İstifa nedeniyle kimin başbakan olacağına dair tartışmalar sürüyor.

Koltuğun en güçlü adayların biri olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson gösterilirken, Donald Trump da kendisine destek vermişti. Nitekim ziyaret çerçevesinde Trump’ın Jonhson’la da buluşması bekleniyordu.

The Times gazetesi, Trump’ın ziyareti öncesi yaptığı haberinde Beyaz Saray yetkililerinin İngiltere hükümet yetkililerine ABD Başkanının Johnson ile görüşmesinin bir problem yaratıp yaratmayacağını sorduklarını yazmıştı. Haberde, İngiltere hükümet yetkililerinin, bu görüşmenin Trump’ın ziyaretindeki “boş zamanlarında” yapıldığı sürece başbakanlık için bir sorun olmayacağını söylediği belirtilmişti.

The Times’a konuşan bir başbakanlık sözcüsü de, “Trump’ın ziyaretinde kiminle görüşeceği ona kalmış” demişti.