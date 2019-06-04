“Anlaşma olsa da olmasa da Avrupa Birliği’nden çıkacağız”

3 saat önce
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İngiltere’nin yeni başbakanı olacağı gözüyle bakılan Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere’nin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifa kararı almasıyla ülkenin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ne zaman ayrılacağına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Johnson, sabah saatlerinde sosyal medyadan yayınladığı videoyla hem Muhafazakar Parti liderliği hem de başbakanlık için adaylığını resmen açıklayarak, “Eğer seçilirsem, 31 Ekim’de anlaşma olsa da olmasa da Avrupa Birliği’nden çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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