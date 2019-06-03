Londra’da camii cemaatine çekiçli saldırı

16 saat önce
0 238 Bir dakikadan az

İngiltere’de 38 yaşındaki bir adam çekiçle camide ibadet edenlere saldırdı. Cemaat adamı yakalayıp polise teslim etti. Polis yaşananların bir terör saldırısı olmadığını, şüphelinin cemaatten biriyle kavgalı olabileceğini bildirdi

İngiltere´de bir cami cemaatine çekiçle saldırmaya çalışan şüpheliyi, cemaat üyeleri yakalayıp polise teslim etti. Saldırı girişimi, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii´nde meydana geldi. Yerel saat ile 04.30 civarı, elinde çekiç bulunan 38 yaşındaki bir adamın, camide ibadet eden cemaate çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi. Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

DAHA ÖNCEDEN KAVGALILARMIŞ

Öte yandan polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı belirtilerek; saldırganın ‘ağır yaralama girişimi’ şüphesiyle gözaltına alındığını, olayın terörle ilgili olmadığını ve saldırganın, cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceğini duyurdu.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

8 saat önce
2.106

Haringey’de bıçaklanan Barış Küçük hayatını kaybetti

10 saat önce
163

Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı’ndan iftar yemeği

10 saat önce
260

9’uncu Britanya Alevi Festivali, binlerce kişinin katılımıyla sona erdi

11 saat önce
232

Sadiq Khan tarafından, Trafalgar Square’da ilk kez iftar yemeği verildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin