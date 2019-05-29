“Brexit yeniden müzakere edilmeyecek”

9 saat önce
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İNGİLTERE’DE Brexit sürecinin çıkmaza girmesinin ardından istifa kararı alan Theresa May’in yankıları sürüyor. May’in görevine talip olan isimler AB’yle yeniden müzakere etmek isterken, AB’den ise bu beklentiye sert bir yanıt geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Birliği’nin(AB) İngiliz hükümetiyle vardığı ancak İngiltere parlamentosu tarafından üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek istemediğini belirtti.

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in geçen hafta istifa etmesinin ardından May’in yerine gelmeye aday olan isimlerin birçoğu, AB’nin müzakereleri yeniden başlatması gerektiğine inandıklarını söylemişti.

Juncker, Brüksel’deki AB liderleri toplantısından önce yaptığı açıklamada bu sözlere yanıt verdi. Juncker, “Theresa May ile kısa bir görüşme yapacağım, ancak çok netim. Yeniden müzakere olmayacak” dedi.

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