Londra’da kuyumcu soygunu

2 saat önce
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Londra’da bıçaklı ve silahlı bir grup motosikletli hırsız, bir kuyumcuyu soydu. Soygunculardan silahlı olanı, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay, İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde yer alan Maida Vale yerleşim yerinde meydana geldi. Soygun sırasında civarda bulunan vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde baştan aşağı siyah giyinmiş soyguncuların ‘Amir’ isimli kuyumcudan dışarı, ellerinde çantalarla çıktıkları görüldü. Hızla kaçmaya çalışan soyguncular, dışarıda kendilerini beklemekte olan motosikletli kişilerin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bazıları binmekte başarılı olurken, birkaç soyguncunun aynı motosiklete koşması sonucu motosiklete binemeyen silahlı bir soyguncu çevredekiler tarafından yakalandı ve yere yatırılarak, kemerlerle dövüldü. Soyguncuların peşinden giden bir kişinin ise cadde üzerinden bulunan trafik konisi ile soyguncuya müdahale ettiği görüldü.

Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, soyguncuların en az 8 kişi olduğu, çevredekilerin yakaladığı soyguncunun gözaltına alındığı, diğer 2 kişinin polis tarafından yakalandığı ve geri kalanların da hala aranmakta olduğu belirtildi.

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