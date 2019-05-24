İngiltere’de başbakanlık yarışı başlıyor, işte adaylar!

İngiltere’de Brexit çıkmazı sebebiyle istifasını açıklayan Theresa May’in ardından yeni başbakanın kim olabileceği soruları sorulmaya başlandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dakikalar önce istifasını açıkladı. Brexit nedeniyle yaşanan tıkanıklığın ardından dünden beri istifa edeceği duyurulan May, gözyaşları içerisinde bir konuşma yaptı. May’in istifasının ardından kimin başbakan olabileceği soruları gündeme geldi.

Reuters’ın aktardığına göre İngiltere siyasetinde şimdiden koltuğa aday isimler var. Tamamı muhafazakar işte o isimler:

Boris Johnson:​ Brexit kampanyasının yüzü olan 54 yaşındaki Boris Johnson, May’in çıkış müzakerelerini ele alışını protesto etmek için temmuz ayında dışişleri bakanlığı görevinden istifa etti.​ Johnson, partiyi düşük vergi ve güçlü yönetim gibi geleneksel değerlerine dönmeye çağırdı.​ May’in yerine geçecek favori aday olarak görülen Johnson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yarışa katılacağını belirtmişti.

Esther McVey: ​Brexit destekçisi eski televizyon sunucusu olan 51 yaşındaki Esther McVey, May’in Brexit anlaşmasını protesto etmek için kasım ayında, İş ve Emeklilik Bakanlığı görevinden istifa etti. Esther, “Her zaman söylediğim gibi, eğer çalışma arkadaşlarımdan yeterli desteği alırsam, evet katılacağım.” diyerek, başbakanlık yarışına katılmayı planladığını açıklamıştı.

Rory Stewart: Eski bir diplomat olan 46 yaşındaki Rory Stewart, bu ay Uluslararası Kalkınma Devlet Sekreterliği görevine terfi etti.​ Stewart BBC’ye verdiği röportajda, “Bu ülkeyi bir araya getirmek istiyorum… Brexit’i kabul ediyorum, Brexit destekçisiyim.” ifadelerini kullandı.

Michael Gove: 2016 referandumunda, en fazla öne çıkan Brexit kampanyacılarından olan 51 yaşındaki Michael Gove, referandumu kaybettikten sonraki gün istifa eden David Cameron’un yerine May’in geçmesinin ardından, kabine kariyerini yeniden kurmak zorunda kaldı. Yeni politikaların ortaya çıkmasında en etkili kabine üyelerinden biri olarak görülen Gove, May’in Brexit stratejisini destekleyenler arasında.​ Gove, halihazırda İngiltere çevre bakanı olarak görev yapıyor.

BAŞKANLIK YARIŞINA KATILIP KATILMAYACAĞINI HENÜZ AÇIKLAMAYANLAR

Jeremy Hunt: İngiltere Dışişleri Bakanı olarak haziran ayında Boris Johnson’un yerini alan 52 yaşındaki Jeremy Hunt, referandumda İngiltere’nin AB’de kalması yönünde oy kullandı. Hunt, parlamentodaki gazetecilerin liderlik yapmayı planlayıp planlamadığını sorusu üzerine, “Bekle ve gör” dedi.

Andrea Leadsom:​ Brexit kampanyası destekçisi olan 56 yaşındaki Andrea Leadsom, 2016’daki referandumun ardından dönemin başbakanı David Cameron’ın istifasıyla boşalan başbakanlık makamına May’e karşı aday olmuş ancak daha sonra yarıştan çekilmişti. İngiltere’de Theresa May hükümetinin Avam Kamarasından sorumlu bakanı olarak görev yapan Andrea Leadsom, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Dominic Raab: 45 yaşındaki Dominic Raab, May’in sunduğu Brexit anlaşmasının taslak metnini protesto etmek amacıyla kasım ayında, yalnızca 5 aydır yürüttüğü Brexit bakanlığı görevinden istifa etmişti.​ Raab, başbakan olmayı isteyip istemeyeceği sorusuna, “Asla, asla deme.” diye cevap verdi.

David Davis: Temmuz 2016’da AB ile müzakerelere öncülük etmek üzere Brexit bakanı olarak atanan 70 yaşındaki David Davis, May’in blokla uzun vadeli ilişki planlarını protesto etmek için temmuz ayında istifa etti.​ 2005’te parti liderliği için yarışan Davis, Cameron’a karşı kaybetmişti.