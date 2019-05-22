“Üstel ile KKTC’deki turizm sektörünü canlandıracağımızı umuyorum”

İNGİLTERE Bağımsız Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliği Başkanı Refik Niyazi Salp, KKTC’de kurulan yeni koalisyon hükümetiyle ilgili Londra Gazete’ye konuştu.

UBP-HP koalisyon hükümeti bakanlarına görevlerinde başarılar dileyen İngiltere Bağımsız Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliği Başkanı Refik Niyazi Salp, Turizm Bakanı görevini üstlenen Ünal Üstel’in İngiltere’de bulunan tur operatörleriyle iyi ilişkiler içerisinde olduğunu kaydetti.

Ünal Üstel’in İngiltere’de yaşayan toplumla olan bağlarını her zaman sıkı tuttuğunu ifade eden Refik Niyazi Salp, Turizm Bakanlığı görevi boyunca Üstel’in kendilerine olan desteğini sürdüreceğinden şüphe duymadığını söyledi.

Refik Niyazi Salp, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk tur operatörlerinin KKTC ile bağlarının özellikle ‘turizm’ alanında yapılacak projelerle sağlam tutulması gerektiğini kaydederek, “İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk Tur Operatörleri olarak, KKTC ile turizm alanında bağlarımızı her zaman sağlam tutmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle UBP-HP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak göreve başlayan Ünal Üstel ile iyi ilişkiler kurarak KKTC’deki turizm sektörünü canlandırmanın ve turizm alanında projeler geliştirmenin mümkün olacağını umuyorum. Ünal Üstel’e görevinde başarılar dileyerek, İngiltere’de faaliyet gösteren İngiltere Bağımsız Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliğimizle ortaklaşa hareket edebilecek zeminler yaratmasını diliyorum” şeklinde konuştu.