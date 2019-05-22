Haringey Belediyesinde kabine değişikliği

Haringey Belediyesinde 2019-2020 yılı yeni kabinesi ve belediye başkanı ataması gerçekleşti.

25 yıldan fazla bir süre belediye meclisinde yer alan Sheila Peacock, dördüncü kez Belediye Başkanı olarak atandı.

Belediye başkanı bu yıl toplanan bağışları engelli ve savunmasız çocukları, Lenfoma Kanser Derneğini ve Pembury Kreşi Dostlarını desteklemek için kullancak.

Peacock bu görevi, geçen yıl About Autism ve John Dewey College gibi hayır kurumlarını destekleyen Gina Adamou’dan devraldı.

Yeni Başkan yardımcısı ise Hornsey bölgesinden Dana Carlin oldu.

Haringey’in yeni kabinesinde yer alan isimler Haringey’in Yıllık Tam Meclisi’nde açıklandı.

Yeni kabinede yer alan isimler şöyle:

Lider – Joseph Ejiofor

Lider Vekili ve Çocuk ve Aileler İçin Kabine Üyesi – Zena Brabazon

Finans ve Stratejik Rejenerasyon Kabine Üyesi – Charles Adje

Kurumsal ve Toplumsal Hizmetler Kabine Üyesi – Kaushika Amin

Topluluklar ve Eşitlikler Kabine Üyesi – Mark Blake

Yerel Yatırım ve Ekonomik Büyüme Kabine Üyesi – Gideon Bull

Mahalleler için Kabine Üyesi – Seema Chandwani

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Kabine Üyesi – Kirsten Hearn

Konut ve Emlak Yenileme Kabine Üyesi – Emina Ibrahim

Yetişkinler ve Sağlık Kabine Üyesi – Sarah James

Belediye Başkanı Peacock, emekli bir Tottenham başöğretmen, beş çocuğu, 10 tane torunu ve 15 tane ise torun çocuğu var. Northumberland Park’ta İşçi Partisi üyesi ve 1994’ten beri Tottenham ve Wood Green Pensioners’in Eylem Grubu Başkanı. Ayrıca Haringey’deki yıllık Holokost Anma Töreni’nin başkanıdır.