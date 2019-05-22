Haringey Belediyesinde kabine değişikliği
Haringey Belediyesinde 2019-2020 yılı yeni kabinesi ve belediye başkanı ataması gerçekleşti.
Haringey Belediyesinde 2019-2020 yılı yeni kabinesi ve belediye başkanı ataması gerçekleşti.
25 yıldan fazla bir süre belediye meclisinde yer alan Sheila Peacock, dördüncü kez Belediye Başkanı olarak atandı.
Belediye başkanı bu yıl toplanan bağışları engelli ve savunmasız çocukları, Lenfoma Kanser Derneğini ve Pembury Kreşi Dostlarını desteklemek için kullancak.
Peacock bu görevi, geçen yıl About Autism ve John Dewey College gibi hayır kurumlarını destekleyen Gina Adamou’dan devraldı.
Yeni Başkan yardımcısı ise Hornsey bölgesinden Dana Carlin oldu.
Haringey’in yeni kabinesinde yer alan isimler Haringey’in Yıllık Tam Meclisi’nde açıklandı.
Yeni kabinede yer alan isimler şöyle:
- Lider – Joseph Ejiofor
- Lider Vekili ve Çocuk ve Aileler İçin Kabine Üyesi – Zena Brabazon
- Finans ve Stratejik Rejenerasyon Kabine Üyesi – Charles Adje
- Kurumsal ve Toplumsal Hizmetler Kabine Üyesi – Kaushika Amin
- Topluluklar ve Eşitlikler Kabine Üyesi – Mark Blake
- Yerel Yatırım ve Ekonomik Büyüme Kabine Üyesi – Gideon Bull
- Mahalleler için Kabine Üyesi – Seema Chandwani
- İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Kabine Üyesi – Kirsten Hearn
- Konut ve Emlak Yenileme Kabine Üyesi – Emina Ibrahim
- Yetişkinler ve Sağlık Kabine Üyesi – Sarah James
Belediye Başkanı Peacock, emekli bir Tottenham başöğretmen, beş çocuğu, 10 tane torunu ve 15 tane ise torun çocuğu var. Northumberland Park’ta İşçi Partisi üyesi ve 1994’ten beri Tottenham ve Wood Green Pensioners’in Eylem Grubu Başkanı. Ayrıca Haringey’deki yıllık Holokost Anma Töreni’nin başkanıdır.