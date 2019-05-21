“Dünyanın 5’inci büyük ekonomisine sahip İngiltere’de insanlar aç”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere’de düşük gelirli ailelerde artan gıda güvensizliği sorunundan, sosyal yardımları önemli ölçüde düşüren İngiliz Hükümetini sorumlu tuttu.

Örgütün yayımladığı rapor, Muhafazakar Parti’nin 2010’da iktidara gelmesinden bu yana tasarruf için yürüttüğü kemer sıkma politikalarının ülkenin refah seviyesini düşürdüğünü ortaya koydu. Bunun sonucunda da ülkede gıda yardımı yapan kuruluşlara talep giderek arttı.

İngiliz Tıp Dergisi’nin ocak ayında yayımladığı rapor, özellikle çocuklardaki beslenme yetersizliğinin Avrupa’nın en kötüleri arasında olduğunu işaret etmişti.

“DÜNYANIN 5’İNCİ BÜYÜK EKONOMİSİNDE İNSANLAR AÇ”

HRW raporunun yazarlarından Kartik Raj, “İngiltere, dünyadaki en büyük beşinci ekonomi. Bu ülkede yeterince beslenemeyen ailelerin sayısının arttığını görmek gerçekten de çok şaşırtıcı.” ifadelerini kullandı.

Raj, “Hükümet, insanların beslenme haklarının korunmasında sorumluluğunu yerine getirmiyor. Halkın yeterli bir yaşam standardına sahip olduğundan emin olmak devletin yükümlülüklerinden biri.” diyerek yetkilileri eleştirdi.

İngiltere’nin en büyük ulusal gıda bankası Trussell Truste’ın istatistiklerine atıfta bulunulan raporda, son 10 yılda acil yardım paketlerine talepte yüzde 5,14’lük bir artış olduğu belirlendi.

HRW, devletin sosyal politikalarındaki kesintilerin halkı nasıl etkilediğini belgelemek için aralarında ailelerin, gönüllülerin ve gıda banka personellerinin bulunduğu 126 kişiyle görüştü. Örgüt ayrıca resmi hükümet verilerini ve istatistiklerini inceledi.

Küresel Gıda Krizi Raporu’na göre, 2017’de dünyada gıda güvensizliğinden etkilenen kişi sayısının 124 milyona ulaştığı belirtilmişti.