İngiltere’de Avrupa Birliği karşıtı Nigel Farage’a sütlü saldırı

14 saat önce
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Dünyanın farklı yerlerinde özellikle aşırı sağcı politikalara yönelik yumurtalı ve domatesli saldırılara sütlü saldırı eklendi. İngiltere’nin Newcastle kentinde Avrupa Parlamentosu seçimleri için kampanya turundaki ünlü Brexit yanlısı İngiliz politikacı Nigel Farage’a muzlu sütle saldırı düzenlendi.

Beraberindeki heyetle kentin sokaklarında dolaşan Farage’a yaklaşan protestocu “faşist” diye bağırarak elindeki muzlu süt bardağını İngiliz siyasetçinin üzerine attı.

Korumaları protestocuyu uzaklaştırırken, Farage da ekibine “Bunu nasıl durduramadınız?” diye tepki gösterdi.

Ayrıca Farage, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki AB yanlıları normal kampanya yapmayı imkansız kılacak derecede radikalleştiler. Medeni bir demokrasinin işlevsel olabilmesi için kaybedenin, kaybettiğini kabullenmesine gerekir. Ama bizi bu hale referandum sonucunu kabul etmeyen politikacılar.” ifadelerini kullandı ve saldırıdan AB yanlısı politikaları savunan siyasileri sorumlu tuttu.

Farage’ın hafta sonunda İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki mitingi sırasında, çevredeki dükkanlar polisin talebi üzerine süt ürünleri satışını durdurmuştu.

Bu saldırı ile ülkede aşırı sağcılara yönelik süt ürünleri kullanılan protesto sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Ülkede geçtiğimiz günlerde Pegida’nın İngiltere şubesinin kurucusu Tommy Robinson’a iki kez, Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) milletvekili adayı Carl Benjamin’e de bir kez sıvı süt ürünlü protesto saldırısı gerçekleştirilmişti.

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