Londra tecavüzcüsünün ismi açıklandı

Londra’da iki kadını kaçıran tecavüzcünün ismi açıklandı.

Geçtiğimiz hafta iki kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi polis tarafından aranıyor. İlk olarak şüpheli şahsın fotoğraflarını yayınlayan polis, daha sonra ise şüphelinin ismini açıkladı.

33 yaşında olduğu açıklanan tecavüzcünün ismi ‘Joseph McCann’ olarak bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada şüphelinin sahte isimler de kullandığını söyledi.

Scotland Yard, McCann’ın Watford, Aylesbury ve Ipswich ile bağlantıları olduğunu söyledi.

Met’in cinayet ve büyük suç komutanlığından DCI Katherine Goodwin, “McCann’ın nerede olduğu hakkında bilgisi olanların hemen bizimle iletişime geçmesini talep ediyoruz. McCann son derece tehlikeli ve halk için bir risk olarak kabul edilir ve insanlardan kendisine yaklaşmamasını, ve onunla ilgili bilgi sahibi olanların 999’u aramamızı isteriz.”