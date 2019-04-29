2 kadına saldıran tecavüzcünün görüntüsü yayınlandı

Doğu Londra’da 2 kadına saldıran tecavüzcünün görüntüsü polis tarafından paylaşıldı.

İki kadının perşembe günü bir tecavüzcü tarafından kaçırılarak saldırıya uğramasının ardından Met polisi şüpheli kişinin görüntüsünü yayınladı. Polis tarafından aranan adamı tanıyanların veya görenlerin, polise bildirmesi istendi.

Polis adamı bulmak için arabanın fotoğrafını paylaştı. Zanlı hala aynı araba kullanıyor. İlk kadın, 25 Nisan Perşembe günü yaklaşık 00:30’da Chingford’daki bir sokaktan kaçırıldı.

İkinci kadın ise 25 Nisan Perşembe günü Edgware’deki bir sokaktan 12.15 sıralarında kaçırıldı.

20 yaşlarında olan iki kadın da, 25 Nisan Perşembe günü saat 14.30’da Osborne Road Watford’daki şüpheliden kaçmayı başardı.

Şu anda herhangi bir tutuklama yapılmadı. Suç işlendiğinden beri, dedektifler şüpheliler ve suçlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi almak için 24 saat boyunca çalışıyorlar.

Şüpheli, 20’li yaşlarının sonlarında veya 30’ların başlarında, kaslı bir yapıya sahip beyaz bir adam olarak tanımlandı. Zanlının kel olduğu veya traşlanmış sarı saçları ve açık renkli kısa sakalı olduğu açıklandı.

Ayrıca dövmeleri olduğu söyleniyor. Kullandığı arabanın sahte kayıt plakaları olan gümüş veya gri renkli Ford S-Max olduğuna inanılıyor.

Soruşturmaya öncülük eden Dedektif Baş Müfettiş Katherine Goodwin, “Bu korkunç suçlarla ilgili soruşturmamızda yol kat edildi ve ekibim çok sıkı çalışmaya devam ediyor, ancak bu adamı tanımlamak ve izlemek için acilen halkın yardımına ihtiyacımız var.

Herkesin yayınlanan imajına iyi bakmasını rica ediyorum – bu adam tanıdık geliyor mu? Karnına dövme yapan ‘bobbie’ adında birini tanıyor musunuz? 25 Nisan Perşembe günü Chingford veya Edgware alanlarında bu açıklamalarla eşleşen bir adam gördünüz mü? Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren arabasında Kuzey Londra ve Hertfordshire’ı dolaştığını ve halkın diğer üyeleriyle temasa geçtiğini düşünüyoruz.

Aynı şekilde arabasını bir yerde terk etmiş olabilir – bu tarife uygun bilinmeyen bir arabası şu anda caddenize park edilmişse hemen polisi arayın.

Herhangi bir bilgisi olan herhangi bir kişiden derhal bizimle iletişime geçmesini isteriz – şüphelinin kendisine yaklaşmadığını görürseniz derhal 999’u arayın. Anonim kalmak istiyorsanız, Crimestoppers’i arayın. Bu adamı yakalamamız hayati önem taşıyor ve bu nitelikteki yabancı saldırılar neyse ki çok nadir olsa da, insanları uyanık olmaya zorluyoruz. ”

Her ikisi de 20’li yaşlarda kadınlar travmatize edilmiş ve uzman görevlilerden destek alıyorlar. Memurların rastgele ama birbiriyle bağlantılı iki saldırı olarak gördükleri soruşturmaya, Hertfordshire Polisi’nin yanı sıra diğer uzman ve yerel memurlar tarafından desteklenen Cinayet ve Büyük Suç Komutanlığındaki memurlar önderlik ediyor.

Suç işlendiğinden beri, dedektifler şüpheliler ve suçlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek için 24 saat boyunca çalışıyorlar.

Yardım edebilecek olanlardan, 0208 785 8244 veya 999 numaralı telefondan 3041 / 25Apr arayarak arama yapmaları veya 0800 555 111 üzerinden isimsiz olarak @MetCC ve / Crimestoppers tweetlemeleri istenir.