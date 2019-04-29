Brexit: İngiltere’de eğitim daha pahalı olabilir

İngiltere eğitim için ülkeye gelen AB vatandaşı öğrencilerden daha fazla ücret talep edilmesini öngören yasa taslağı hazırladı. İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları ise yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerini bu yasayı protesto etmek için kullanmaya hazırlanıyor.

Eğitim Bakanı Damien Hİnds tarafından önerilen yasa kabul edilirse söz konusu uygulama 2021-2022 eğitim yılından itibaren geçerli olacak. İngiltere’de oy kullanma hakkına sahip 3,7 milyon AB vatandaşı yaşıyor. AP seçimlerinin ekim ayına ertelenen Brexit için adeta ikinci bir referandum haline bürüneceği düşünülüyor.

Başbakan Theresa May de birkaç defa yabancı öğrencilerin ‘göçmen istatistikleri’ içerisinde ele alınması gerektiğine ilişkin fikir beyan etmişti. Hükümet içerisinde bu fikri eleştirenler ise öğrencilerden alınacak ücretlerin arttırılmasının Brexit sonrası ‘küresel Britanya’ hedefine zarar vereceğini ileri sürüyor.

İskoç hükümeti ise Brexit sonrası için de AB vatandaşı öğrencilerden eşit ücret istenmeye devam edileceğini duyurdu.