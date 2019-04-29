Türk annenin büyük acısı!

Londra’da 16 yaşındaki bir genç bıçaklandı.

Londra’nın Bow bölgesinde 24 Nisan Çarşamba günü meydana gelen bıçaklama olayında 16 yaşındaki Kıbrıslı genç Socaine sırtından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Olayla ilgili İngiliz basınına konuşan anne Ayşe Derviş, 16 yaşındaki oğlu Socaine’ın bıçaklandığını telefonda öğrendiği zaman şok olduğunu ifade ederek, hemen olay yerine gittiğini söyledi.

Oğlunu kanlar içerisinde gören kadın büyük bir üzüntü yaşadığını belirtirken, daha sonra Socaine’ın ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Bıçaklama olayının ardından çevredekilerin yardıma koştuğunu belirten anne Ayşe Derviş, yardım edenlere teşekkür etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Anne Ayşe Derviş’in olaydan bir gün önce, Londra’yı sarsan bıçaklama suçlarının artması endişesiyle, bıçak suçunu durdurmak için kampanya yapan bir Facebook grubuna katıldığı da öğrenildi. Ayşe Derviş Londra’da artan bıçak ve şiddet suçlarıyla ve oğlunun bıçaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her gün genç erkeklerle ilgili okuduğunuz bir hikayedeymişim gibi geliyor. Sadece birilerinin bir şey görüp görmediğini bilmek istiyoruz. Her türlü bilgi gizli tutulacaktır. Socaine herkese yardım ederdi. Çok iyi bir çocuktu. Socaine en büyük çocuğumdu ve hayatımı değiştirdi. Bana gerçek aşkın gerçekten nasıl hissettirdiğini gösterdi. Biz sadece bu kişinin başkasını incitmeden yargılanmasını istiyoruz. Her gün burada böyle olaylar yaşanıyor, ama başkasına bunu yapmasını istemiyorum. Bu korkunç” dedi.

Bir Met sözcüsü memurların Çarşamba günü saat 3.02’de hava ambulansı ile birlikte çağrıldığını doğruladı. Şimdiye kadar henüz tutuklama olmadı, ancak soruşturmalar devam ediyor.

Bilgisi olanların, 0800 555 111’de 101 veya Crimestoppers’ı isimsiz olarak arayarak bilgi vermesi gerekiyor.