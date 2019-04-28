Heathrow Havaalanı’ında ‘yüz tanıma teknolojisi’ ile pasaportlar ortadan kalkıyor

Heathrow Havaalanı’ında önmüzdeki yaz uygulamaya konulacak olan, yolucların yüz tanıma teknolojisi ile seyahat edecek yolcuları, pasaport bulundurma zorunlulukları ortadan kalkıyor.

Times’ın haberine göre yıllık 78 milyon yolcu barındıran Heathrow Havaalanı, önümzdeki yaz uygulamaya konulacak olan yüz tanıma teknolojisi ile pasaport kullanmak istemeyen yolcular, sadace gidecekleri kapıdan yüzleri taranarak geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Heathrow’daki bu yüz tanıma sistemini kullanmak isteyen yolcuların, ilk sefere mahus pasaportları ve yüzleri taranacak, sonrasında yapacakları seyahatlerde sadece yüz tarama sistemi ile geçiş yapabilecekler.

Bilgilerini havaalanı ile paylaşmak istemeyen yolcular ise normal bir şekilde pasaport kontrolü ile geçiş yapmaya devam edecekler.Bir havacılık danışmanı olan Alex Macheras, yeni uygulamaya ilişkin şöyle konuştu: “Yolcuların verilerinin nasıl korunduğuna ve havaalanlarının bu konuda şeffaf olması gerektiğine dair endişeleri olmasına rağmen, bir çok kişinin kullanacağı kesin. Bununla birlikte, havaalanı, yolculara istemediği taktirde, normal pasaport kontrolü ile geçiş hizmeti vermeye devam edecek.”