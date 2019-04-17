Avrupa Birliği’nde en uzun çalışma süresi İngiltere’de

AVRUPA Birliği genelinde tam zamanlı işlerde en uzun çalışma saati haftalık ortalama 42 saatle İngiltere’de bulunuyor.

İngiliz Sendikalar Kogresi’nin (TUC) hazırladığı rapora göre bu Avrupa Birliğinde bir işçinin haftalık ortalama çalışma süresinden 2 saat daha fazla.

Danimarka’da işçiler haftada ortalama 37 saat çalışırken Hollanda, İtalya, Belçika, Fransa, İsveç ve İrlanda’da bu süre ortalama 39 saat.

Öte yandan çalışma Almanya ve Danimarka’daki işçilerin haftalık çalışma sürelerinin daha kısa olsa da daha verimli olduklarını ortaya koydu.

İngiltere’de haftalık ortalama çalışma süresi son on yılda 18 dakika azalmış olsa da bu hızla aradaki fark 63 yılda kapanıyor.

TUC Genel Sekreteri Frances O’Grady farklı ülkelerde çalışma saatlerini kısaltmanın sadece işçilere fayda sağlamadığını aynı zamanda verimliliği de arttırabildiğini belirtti.