Londra’da tırmanan şiddete ‘kırmızı gül’

Geçen hafta sonu Cumartesi günü İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından King’s Cross istasyonun önünde “Hello, I am Muslim” adıyla düzenlenen etkinlikte, kurulan stantlarda yüzlerce kişiye kırmızı gül dağıtıldı.

Son dönemde artan İslamofobiye ve önyargılara dikkat çekmek için, Londra’daki metro hatlarını çevreleyen ve merkezi bir konuma sahip olan King’s Cross istasyonu önünde düzenlenerek yoldan geçen insanlara gül verildi.

“Buyurun, Ben Müslümanım” etkinliği Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İngiltere olmak üzerek Avrupa’nın birçok noktasında düzenlendi.

IGMG İngiltere Bölgesi Gençlik Başkanı İbrahim Türkmen’in de katıldığı etkinlikte, yapılan etkinliğe ilişkin şunları aktardı:

“Ön yargı ve korkuları yıkmak ve empatiyi teşvik etmek için binlerce genç Müslüman, tüm Avrupa’da sokaklarda oldular. Gençler aynı ülkede yaşadıkları insanlarla ‘Buyurun ben Müslümanım’ mottosuyla temasa geçerek, kendilerini tanıttılar ve bu temas vasıtasıyla korku ve önyargıları yıktılar. İnsanlarla bireysel olarak iletişime geçmek, anlaşmayı ve empatiyi teşvik etmenin en doğal ve en iyi yoludur. Bu gerçek sayısız araştırmayla kanıtlanmıştır. İnsanların birbirleri ile temaslarının olmadığı yerlerde ön yargılar çok daha fazla boy gösterir. İslam düşmanlığının en yaygın olduğu yerler, Müslümanların en az oranda yaşadığı yerlerdir. Bu etkinlikle birlikte, Müslümanlar ve gayrimüslimlerle karşılıklı olan iletişimi ve arada köprüler kurulmasını teşvik ediyoruz” dedi.

Türkmen, asıl hedefin insanların birbirlerini tanıyarak yakınlaşması olduğunu ifade ederek açıklamaya şöyle devam etti:

“Özellikle terör tehdidi ve İslam düşmanı gösterilerin, gündemi sürekli meşgul ettiği bu günlerde bu gibi etkinlikler daha da önem kazanmaktadır.” Etkinlikte dağıtılan güllerle ve dağıtılan el ilanlarıyla etkinliğin konusu ve amacına ilişkin bilgi verildi.