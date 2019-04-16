 “Tek festivalin iptal olduğunu üzülerek medyadan öğrendik”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, 30 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan festival organizasyonunda iki örgütün ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Konsey açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 30 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nden ayrılarak 23 Haziran’da ayrı bir festival yapma kararı aldıklarını üzülerek medyadan öğrenmiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi KKTC Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın huzurunda taraflar bir araya gelmiş ve ortaya konulan şartlar çerçevesinde anlaşma sağlamıştı.

2 Nisan Salı akşamı dört kuruluştan dörder kişi KKTC Londra Temsilciliği binasına resepsiyon için davet edildi. Temsilcimiz Oya Tuncalı, bunun bir toplantı olmayacağını, konuşulacak bir gündem olmadığını davetinde bizlere ifade etmiştir. Oraya gittiğimizde ise bir toplantıyla karşılaştık. Bu toplantıda daha önce Başbakan’ın huzurunda anlaşılan şartlar değiştirilmek istendi ve bizlere emrivaki yapılmaya çalışıldı.

Daha önce karşı çıkmamıza ve Başbakan’ın huzurunda konuşulmasına rağmen, kaydı hiçbir yerde bulunmayan Turkish Cypriot Trust (TCT) adına festivale katılmak, bugüne kadar yaptığımız çalışmaları silmek, yeni festival komitesi kurmak ve her şeye sıfırdan bu komiteyle başlamak istediler.

Buna rağmen biz masadan kalkmadık. Yaptığımız tek şey Başbakan’ın huzurunda anlaştığımız şartlara sadık kalmak oldu. Bunlardan vazgeçmeyeceğimizi hem Başbakan’a hem de kendilerine bildirdik. Şartlarımıza sadık kalınmadığı ve Başbakan’dan cevap gelmediği müddetçe toplantılara katılmayacağımızı da belirttik.

Festivalin muhatabı olan Konsey’e haber vermeden, tek taraflı olarak festivalden çekildiklerini ve ayrı bir festival yapacaklarını medyaya duyurmaları ise bizi gerçekten çok şaşırttı. Şimdi anlıyoruz ki bütün bunlar 2 Nisan’daki resepsiyondan bir gece önce kendi aralarında yaptıkları bir toplantıda planlanmıştı. Bize yeni gelen bilgilere göre, 2 Nisan’daki resepsiyona katılmadan önce, 23 Haziran’da yapacakları kendi festivalleri için sahne fiyatı bile aldılar. Daha önce konuşmamıza rağmen, kabul etmeyeceğimizi bile bile TCT’yi öne sürmeleri, Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı’nın “Biz Federasyon olarak değil, altında bulunduğumuz, TCT adına festivale gireceğiz” diye ısrar etmesi bilerek gibiydi. Bizi kabul edemeyeceğimiz şartlara zorlayarak festivali ayırmak istediler. Biz zorla da olsa bazı kararlar almak zorunda kaldık ama masadan ayrılmadık. Onlar ise daha önceden planladıkları gibi hemen harekete geçtiler. Bizi daha çok şaşırtan ise, TCT diye bir vakfın olmadığını Facebook sayfalarında kendilerinin bile itiraf etmeye başlamaları oldu. Yani 1 senedir olmayan vakfı halka ve basına var gibi gösteriyorlar.

Biz hala tek festivali savunuyoruz ve masadan kalkmak istemiyoruz. En başta anlaştığımız şartlar çerçevesinde kendileriyle bu yolda beraber yürümeye varız. Geçen sene yaptıkları gibi yine masadan kalkmak istiyorlarsa, kendilerine başarı ve şans dilemekten daha fazla yapabileceğimiz bir şey yoktur”.