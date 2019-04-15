İngiltere İçişleri Bakanlığı göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı müfettişleri sahte evlilikleri ortaya çıkarmak için yaptıkları operasyonlarda içlerinde çoğunluğu Müslüman olan ailelerin yasal evliliklerini de araştırarak insanlardan “utanç verici” detaylar istemekle suçlanıyor.

The Guardian gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de yasal ve gerçek evlilik yapmak isteyen çiftlerin evlenmesi de önlenerek “aşağılayıcı” ve “eziyet veren” hükümet kontrollerine maruz kalıyorlar. Bu vakalar ise hükümetin sahte evliliklerle mücadele sürecinde ortaya çıktı.

UTANÇ VERİCİ SORUŞTURMALAR

Çiftler ve avukatları tarafından, evlenmek isteyen kişilerin nikah törenlerinin basılarak “araştırma” amacıyla telefonlarındaki uygunsuz fotoğraflara kadar araştırma yapıldığı ve günün erken saatlerinde aynı yatağı paylaşıp paylaşmadıklarına dair de evlere baskınlar düzenlendiği iddia edildi.

‘YANLIŞLIKLA’ GÖZALTI

Bir vakada şahısların ilişkilerinin yatakta pijama giydikleri için gerçek olamayacağı iddia edilirken diğer bir vakada “sahte evlilik” yapmakla suçlanan bir çift dört ay yanlışlıkla gözaltında tutuldu.

Son yıllarda İngiliz hükümeti göçmenlerin İngiltere’de evlenmesini zorlaştıracak uygulamalar getirdi. Bu yolla göçmenlerin ülkede kalabilmek için İngiliz ve Avrupa vatandaşlarıyla evlenmesinin önüne geçilmek isteniyor.

EVLİLİKLER ARAŞTIRILIYOR

2015 yılında ilgili kanunda değişiklikler yapılmasından bu yana göçmenlerin evlilik başvurusu yapmasından itibaren bu başvuruların nikah memurları tarafından içişleri bakanlığına iletilmesi talep ediliyor. İçişleri Bakanlığı ise evlenecek çiftlerin evliliğinin araştırma amacıyla 70 güne kadar ertelenmesini isteme yetkisine sahip.

SAHTE EVLİLİKLER YÜZDE 40 ARTTI

Gazetenin elde ettiği bilgiye göre hükümeti harekete geçiren 2014 yılındaki sahte evliliklerin 2018’e gelindiğinde yüzde 40 artmış olması. Soruşturmaya tabi tutulan kişilerin avukatları ise “nikah memurlarının insanları hükümete ihbar ederken ‘düşmanca ortamdan etkilenmiş’ olabileceğini” aktardı.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: NİKAH MEMURLARINDA GELEN BİLGİLERE BAKIYORUZ

Bireysel vakalarda ise şahısların diş fırçalarından ev hallerine ve cinsel ilişkilerine kadar rahatsız edici sorgulamalar geçirdikleri kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı bireysel vakalar üzerine açıklamada bulunmazken, bir yetkili “Hükümet aile göçmenliğinin gerçek ilişkiler üzerine kurulup kurulmadığını araştırmaya odaklandı. Nikah memurlarına şüphelendikleri evliliklerle ilgili belirli davranışlar veya bir tarafın bilip diğer tarafın bilmediği konuların derecesi gibi delil temelli kapsamlı rehber verildi” diyerek İçişleri Bakanlığı yetkililerinin nikah memurları tarafından gelen bu raporları “daha ileri düzeyde araştırıp araştırmayacaklarına karar verdikleri” belirtildi.