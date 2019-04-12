İngiltere’ye tabut içerisinde girmeye çalışırken yakalandı

4 saat önce
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Fransa’nın kuzeyinde iki Polonya asıllı kamyon sürücüsü İngiltere’ye tabut içerisinde kaçak bir Iraklı göçmeni sokmak isterken yakalandı. Şoförler çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa’nın kuzeyinde yer alan Pas-de-Calais bölgesinde 2 Nisan tarihinde durdurulan bir kamyonda güvenlik gerekçesiyle arama yapıldı. Yetkililer yapılan aramada aracın römork kısmında bazı tabutların olduğunu belirledi. Şoförler tabutların boş olduğunu söylese de, kontrollerde tabutlardan bir tanesinin içerisinde Iraklı bir göçmen yakalandı. Polonyalı şoförler söz konusu kaçak göçmeni tanımadıklarını ve kamyona nasıl girdiklerini bilmediklerini söyledi.

Savcı Pascal Marconville, yapılan incelemede Iraklı göçmenin başka birilerinin yardımı olmadan kamyonun kasa kısmına giremeyeceğini belirlediklerini söyledi. Savcı ayrıca kaçak göçmenin tabutun içerisinde saklanmasının ‘ağırlaştırıcı suç’ kapsamına girdiğini ifade etti.

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