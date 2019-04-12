Anlaşmasız Brexit’ten kazanan kim? Kaybeden kim?

Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı. İngiltere'nin birlikten ayrılması 31 Ekim'e ertelendi. Ancak anlaşmasız ayrılık ihtimali henüz ortadan kalkmadı. Bu ihtimal gerçekleşirse Türkiye'nin en çok zarar ülkelerden biri olacağı öngörülüyor.

4 saat önce
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı anlaşmasız Brexit’in ticari etkilerini konu alan raporunu yayınladı.

En büyük zararı İngiltere’nin önemli ticaret ortakları Avrupa Birliği ve Türkiye görecek.

AB’nin zararı 35 milyar doları bulacak, Türkiye 2,5 milyar dolarlık ihracat kaybına uğrayacak. Listede Türkiye’yi, Güney Kore, Norveç ve İzlanda izliyor.

Anlaşmasız ayrılıktan en fazla kazananlar ise ABD ve Çin olacak. İki ülkenin de rekabet gücü artacak.

Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına göre, bir ülke, eğer aralarında ikili anlaşma yoksa, bir diğer ülkeye farklı ticaret vergisi uygulayamıyor.

Anlaşması olmadığı her ülkeye aynı oranda vergi uygulamak zorunda. İşte bu kural sayesinde Çin Londra’ya ihracatta 10,2 milyar dolar, ABD ise 5,3 milyar dolar daha fazla kazanacak.

En çok kazanan üçüncü ülke ise Japonya olacak. Japonya, İngiltere’ye olan ihracatının 4,9 milyar dolar kadar artıracak.

 

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