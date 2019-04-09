Kavazoğlu ve Mişaulis Londra’da anıldı

AKEL üyesi Kıbrıslı siyasetçi ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis, 54’üncü ölüm yıldönümlerinde Londra’da anıldı.

Kıbrıs’ta 11 Nisan 1965 tarihinde öldürülen AKEL üyesi siyasetçi Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için, Kuzey Londra’da bulunan Kıbrıs Toplum Merkezi’nde anma gecesi düzenlendi.

Kıbrıs Toplum Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe İngiltere’de yaşayan birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplum üyesi katıldı.

Türkçe ve Rumca şarkılar eşliğinde başlayan anma gecesinde, katılımcıların eşlik ettiği birçok şarkı bir ağızdan söylendi.

Anma gecesine katılan Kıbrıslı Türk akademisyen ve yazar, aynı zamanda Avrupa Parlementosu Milletvekili adayı olan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu de katıldı.

Gecede konuşan Niyazi Kızılyürek konuşmasını Türkçe, Rumca ve Yunanca olmak üzere 3 ayrı dilde yaptı.

Kıbrıs’ta çatışma döneminde yaşanan trajik olaylara değinen Kızılyürek, Kıbrıs’ta barışı savunan ve devrimci olarak anılan Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Kıbrıs’ta birlik ve beraberlik mesajları verilen anma gecesinde, yaşanan çatışmaların acı hatıraları ve öldürülen kişiler anıldı.

KAVAZOĞLU VE MİŞAULİS

Kıbrıs genelinde Türkler ve Rumlar arasında çatışmalar yaşanırken, Kavazoğlu ve Mişaulis barış içinde bir arada yaşamayı savunuyorlardı. AKEL üyeliklerinin yanı sıra iki militan sendikacı olan Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis, 11 Nisan 1965 tarihinde, Lefkoşa’daki bir toplantıdan Larnaka’ya dönerken, pusuya düşürülerek öldürüldü.

Öldürülmelerinin ardından 54 yıl geçen Kıbrıslı siyasetçi ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis bu yıl hem Kıbrıs’ta hem de İngiltere’de anıldı.

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