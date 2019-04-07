Birleşik Krallık pasaportlarından “Avrupa Birliği” ifadesi kaldırıldı Hükümetin bu hamlesi pasaportunu yenileten bazı Britanya vatandaşlarını kızdırdı

Birleşik Krallık devleti ülkenin pasaportlarından “Avrupa Birliği” ifadesini çıkarttı. Birleşik Krallık, Brexit tarihinin ertelenmesi ile birlikte hâlâ Avrupa Birliği’nin tam üyesi konumundayken, pasaportlardan birliğin isminin çıkartılması dikkat çekti.

The Guardian’ın haberine göre hükümetin bu hamlesi pasaportunu yenileten bazı Britanya vatandaşlarını kızdırdı.

Pasaportunun süresinin dolmasına az kalması sebebiyle yenisini çıkartan Susan Hindle Barone, The Guardian muhabirine yaptığı açıklamada, “Çok şaşırdım çünkü henüz AB’den çıkmadık. Ben eski pasaportun aynısını alacağımı düşünüyordum. Bu AB’den çıkmak üzere olduğumuzun somut işareti” dedi. Barone, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Dehşete düştüğünü belirtti”. Barone’un paylaşımına cevap veren Catharine Sutherland ise “İçişleri Bakanlığı biz hâlâ AB’deyken nasıl bunu yapabiliyor anlamıyorum” yazdı.

Britanya İçişleri Bakanlığı Brexit için belirlenen orijinal tarih 30 Mart 2019’da “Avrupa Birliği” yazısının bordo pasaportların kapaklarından kaldırılacağını belirtmişti. Değiştirilmeden önce pasaportların kapağındaki amblem ve “Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda” yazısının üzerinde “Avrupa Birliği” ifadesi bulunuyordu.