İran’a “İngiltere’ye siber saldırı” suçlaması ABD'li siber güvenlik uzmanları, geçen yıl 23 Aralık'ta İngiltere Postanesi ve bazı yerel ağlara yönelik eş zamanlı siber saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

İran’a bağlı bilgisayar korsanlarının İngiltere alt yapısının önemli kurumlarına siber saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Sky News’de yer alan habere göre, ABD’li siber güvenlik uzmanları, geçen yıl 23 Aralık’ta İngiltere Postanesi ve bazı yerel ağlara yönelik eş zamanlı siber saldırıların izini sürdü.

Uzmanlar, saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiğini savundu. İranlı korsanların, Postane Müdürü Paula Vennells’in de aralarında olduğu binlerce personelin kişisel bilgilerini çaldığı sonucuna ulaşıldı.

İngiltere’nin siber güvenlik şirketlerinden Glasswall’un Başkan Yardımcısı Lewis Henderson, çalınan verilerin gelecekte daha kapsamlı bir siber saldırı başlatmak için kullanılabileceği uyarısında bulunarak, “Çalınan verilerle seçimleri etkilemek, hükümet üyelerini taklit etmek dahil bir çok şey yapılabilir.” dedi.

İngiliz Times gazetesi, istihbarat değerlendirme raporuna dayandırdığı haberinde, 23 Haziran 2017’de İngiltere parlamentosunu hedef alan siber saldırının da İranlı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Saldırı sonucunda parlamento üyelerine ait “hassas” bilgilerin çalındığı belirtilmişti.

Microsoft Tehdit İstihbaratı Merkezi Müdürü John Lambert, İranlı bilgisayar korsanlarının başta Suudi Arabistan olmak üzere ABD, Almanya, İngiltere ve Hindistan’daki şirketlere yönelik siber saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Siber güvenlik uzmanları ABD, Rusya ve Çin’de olduğu gibi İran devletinin de güçlü bir siber orduya sahip olduğunu ifade ediyor. İran’ın Yemen ve Suriye’deki iç savaşlardan dolayı siber faaliyetlerini daha çok Orta Doğu’da yoğunlaştırdığını belirten siber güvenlik uzmanı John Hultquist, İran’ın ciddi boyutlarda zarar verme kapasitesinin olduğunu ifade ediyor.

ABD ve İsrail tarafından İran’ın nükleer programına yönelik 2010’da düzenlenen siber saldırılar nedeniyle dijital güvenlik önlemlerini arttırmak zorunda kalan İran’ın günümüzde dünyadaki en büyük siber ordulardan birine sahip olduğu iddia ediliyor.