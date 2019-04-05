Prens Harry’den çağrı: ‘Fortnite’ yasaklansın

Sussex dükü Prens Harry, çocukların akıl sağlığına zararlı olduğunu gerekçesiyle ‘Fortnite’ oyununun yasaklanması gerektiğini söyledi.

The Daily Express’in haberine göre Harry, Batı Londra’da bulunan “Genç Hristiyan Erkekler Birliği”ni (YMCA) ziyaret etti. Harry burada sosyal medyanın ve video oyunlarının çocukların akıl sağlığına zararı hakkında görüşmek için bir uzmanla konuştu. Habere göre Prens Harry, sosyal medya ve video oyunlarının “uyuşturucu ile alkolden daha bağımlılık yapıcı” olduğunu söyledi.

Harry, özellikle ‘Fortnite’ oyununa da değindi ve “Bu oyuna izin verilmemeli” dedi. Harry, “Bağımlılık yapması için yaratılmış. İnsanı olabildiğince bilgisayarın karşısında tutan bir bağımlılık. Bu çok sorumsuzca” ifadelerini kullandı.

Harry, Britanyalı aileler de bir çağrıda bulundu; “Çocuklarınızın dış dünyayla daha çok iletişim kurması için çaba sarf edin”.