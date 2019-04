Çalışkan: “Emniyet güçleri, dikkatli olmamızı tavsiye ediyor”

Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan, Enfield’e bağlı Edmonton bölgesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen bıçaklama olayları ile ilgili açıklamada bulundu.

Çalışkan, söz konusu şiddet olaylarının Enfield bölgesi sakinlerini endişelendirdiğinin farkında oluğunu belirterek, söz konusu şiddet olaylarıyla ilgili polis teşkilatının yürüttüğü araştırma hakkında bilgi verdi. Çalışkan, söz konusu bıçaklama olaylarının çete ile ilgisi bulunmadığının da altını çizdi.

Mağdurların ve ailelerinin üzüntülerini paylaştığını dile getiren Çalışkan, belediye yetkililerinin emniyet güçleri ile beraber çalıştıklarına dikkat çekerek, Enfield bölgesindeki şiddet olaylarını engellemek adına olayların önüne geçmek için Londra’nın farklı bölgelerinden ek polis memurlarının bölgeye gönderildiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin sokağa çıkmama konusunda bir uyarıda bulunmadığını kaydeden Çalışkan, “Ancak yine de dikkatli olmamızı ve temkinli davranmamızı tavsiye ediyorlar” şeklinde konuştu.

Yaşanan bıçaklama olayları ile ilgili bilgisi olan kişilerin veya kendini tehlike altında hisseden kişilerin emniyet güçleriyle temasa geçmesini belirten Enfield Belediye Lideri Çalışkan’ın açıklaması ise şöyle:

“Değerli Enfield Sakinleri,

Geçtiğimiz günlerde Edmonton N18 bölgesindeki 5 ciddi bıçaklama olayı sonrasında sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Öncelikle mağdurların ve ailelerin üzüntüsünü tüm kalbimle paylaşıyor, onlara en içten dileklerimi sunuyorum.

Bölgemiz sakinlerine karşı yapılan bu gelişigüzel ve sebepsiz saldırılar bizleri derinden sarsmıştır. Size Enfield Belediyesi adına güvence vermek ve bu olaylarda polis teşkilatını nasıl desteklediğimizi anlatmak istiyorum.

Bu tip olayların soruşturulması emniyet güçleri tarafından yürütülür. Bizim belediye olarak rolümüz emniyet güçlerine bu süreçte ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermektir. Belediyemiz yetkilileri emniyet güçleri ile her gün temas halindeler. Ben de bölgemizden sorumlu polis şefi ile her an irtibat halindeyim.

“HALA ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDEN SAKİNLERİMİZ VAR”

Son günlerde Belediye olarak emniyet güçlerinin soruşturmaya yardımcı olabilecek her türlü taleplerine tüm alt birimlerimizle yanıt verdik. Belediye yetkililerimiz emniyet güçleri ile beraber toplumsal destek ve belediye sakinlerimize destek ve güvence vermek için çalıştı. Fakat biliyorum ki polis soruşturması devam ederken Enfield’in her bölgesinde hala endişe duymaya devam eden sakinlerimiz var.

“EK POLİS MEMURLARI BÖLGEMİZE GÖNDERİLDİ”

Bu olayların önüne geçmek için Londra’nın farklı bölgelerinden ek polis memurları bölgemize gönderildi. Resmi ve sivil polisler ile uzman ekipler şu anda Edmonton bölgesindeler. A Section 60 olarak bilinen ve polise daha geniş haklar veren arama yetkisi talep edildi ve bu yetki polis teşkilatına sağlandı.

“ÇETE BAĞLANTILI OLAYLAR DEĞİL”

Bu yıl belediyemiz sınırları içinde özellikle gençlerin de dahil olduğu birçok şiddet olayı yaşandı. Fakat, polis teşkilatının da doğruladığı gibi Edmonton bölgesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olaylar çete bağlantılı olaylar değil.

“TUTUKLAMALAR YAPILDI VE SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR”

Saldırılarla ilgili tutuklamalar yapıldı ve soruşturmalar devam ediyor. Saldırılar 5 farklı suç mahallinde gerçekleşti. Bu, çok sayıda CCTV olarak bilinen kapalı devre kamera sistemi görüntülerinin ve delillerin toplanması ve incelenmesi anlamına geliyor. Emniyet yetkilileri en hızlı şekilde bu incelemenin tamamlanması için çalışıyor.

“DİKKATLİ OLUN VE TEMKİNLİ DAVRANIN”

Biliyorum ki sizler için en önemlisi bölgemizde kendinizi güvende hissetmek ve böylece en kısa sürede hayatın olağan akışına dönenebilmek

Emniyet güçleri sokağa çıkmama konusunda bir uyarıda bulunmadılar, ancak yine de dikkatli olmamız ve temkinli davranmamızı tavsiye ediyorlar. Bu süreçte, soruşturma ile ilgili, küçük bile olsa, bir bilginiz varsa lütfen 101’i arayarak emniyet güçlerine haber veriniz. Eğer kendinizi tehlike altında hissediyorsanız, hemen 999’u arayarak polis ile temasa geçiniz.”