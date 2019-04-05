SON DAKİKA: İngiltere AB’den Brexit’in ertelenmesini talep etti
İngiltere Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği'nden (AB), ülkesinin birlikten ayrılmasını (Brexit) 30 Haziran'a kadar ertelemesini istedi.
Theresa May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta, İngiltere Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını uygun bir tarihde onaylaması halinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin başlayacağı 23 Mayıs’tan önce AB’den ayrılmaları gerektiğini belirtti.
May, anlaşmanın onaylanmaması halinde ise AP seçimlere dahil olmaya hazır olduklarını açıkladı.
İngiltere mevcut koşullarda AB’den 12 Nisan Cuma günü ayrılacak.
AB liderleri 10 Nisan Çarşamba günü özel Brexit Zirvesi’nde bir araya gelecek.