AP’den Brexit sonrası vizesiz seyahate onay

7 saat önce
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Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası AB ve İngiliz vatandaşlarına karşılıklı vizesiz seyahat hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeye onay verdi.

Brüksel’de bir araya gelen AP Genel Kurulu, Brexit sonrası İngiltere ve AB vatandaşlarının vizesiz seyahat düzenlemesini ele aldı.

Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında vatandaşlara karşılıklı olmak şartıyla vize uygulanmamasına yönelik düzenleme Genel kurul’da 81’e karşı 502 oyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, Brexit’in ardından AB ve İngiltere arasındaki seyahatlerde vatandaşlar karşılıklı 180 gün içinde, 90 günlük vizesiz giriş imkanı bulacak.

Düzenlemenin AB Konseyi’nde resmen onaylanması ve 12 Nisan tarihinden önce AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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