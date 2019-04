Anlaşmasız Brexit’i engelleyecek tasarı Avam Kamarası’ndan geçti

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemeyi hedefleyen yasa tasarısı Avam Kamarası’nda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa, Başbakan May, Brüksel’den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak.İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti. Çarşamba akşamı yapılan oylamada tasarı 312’ye karşı 313 oyla kabul edildi. Bugün parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’na sevkedilecek olan tasarı yasalaştığı takdirde, Theresa May hükümeti, İngiltere’yi AB’den anlaşmasız ayıramayacak ve Brüksel’den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak. Avam Kamarası’ndan geçen yasa tasarısı hükümetin tepkisini çekti.

“Milletvekillerinin yasayı desteklemesi bizi hayal kırıklığına uğrattı” diyen hükümet sözcüsü, Başbakan May’in AB’den yeniden bir erteleme talep edeceğini açıkladığını, tasarı yasalaştığı takdirde bunun hükümetin müzakere imkanlarını kısıtlayacağını kaydetti. Theresa May Salı günü, ülkesinin AB’den ayrılmasının bir süre daha ertelenmesini talep edeceğini açıklamıştı. İngiltere’nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre, Brexit tarihi 29 Mart’tan 12 Nisan’a ertelenmişti. 10 Nisan’da ise Brexit gündemiyle bir AB liderler zirvesi düzenlenecek. Bu arada Başbakan May, Brexit sürecindeki tıkanıklığı aşmak ve yeni bir plan üzerinde anlaşmak için ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin genel başkanı Jeremy Corbyn ile bir araya geldi. Liderler görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelerken, bugün de görüşmelerin devam edeceği bildirildi. İşçi Partisi, AB ile gümrük birliği talep ederken, birçok Muhafazakar Parti üyesi buna kesin bir şekilde karşı çıkıyor. AB Komisyonu net karar bekliyor AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ise, taraflara Brexit süresinde uzlaşma çağrısında bulundu. Alman Die Welt gazetesine konuşan Timmermanns, May ve Corbyn’in AB ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelecekteki temel prensipleri konusunda anlaşmasının ve Brexit’i düzenleyecek anlaşmanın Avam Kamarası’ndan geçmesinin “fevkalade önemli” olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sosyal Demokratlar’ın liste başı adayı olan ve AB Komisyonu Başkanı olmak isteyen Timmermanns, May ve Corbyn arasında sağlanacak uzlaşmanın hem İngiltere hem de AB’nin çıkarına olacağını söyledi. Hollandalı politikacı, May ve Corbyn “şu andan sonra artık sadece siyasi parti çıkarlarını düşünmekten vazgeçip ulusal çıkarları göz önünde bulundurmaları” gerektiğini vurguladı. Londra’nın Brexit konusunda net bir karar vermesini isteyen Timmermanns, “Brexit müzakerelerinde her seferinde birkaç haftalık ertelemelerle sonsuza kadar böyle devam edemeyiz. İngiliz Parlamentosu şimdi bir karar almak ve Londra’nın ne istediğini bize söylemek zorunda” dedi.