Juncker’den İngiltere’ye rest: “Daha fazla erteleme yok”

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker, İngiltere’ye Brexit konusunda rest çekti. İngiltere’nin artık AB’den Brexit konusunda kısa süreli ertelemeler elde edemeyeceğini belirten Juncker, “Avam Kamarası tarafından Çekilme Anlaşması için uygun görülen nihai son tarih Martın 12’sidir. Bu tarihe kadar bitmezse daha fazla erteleme mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Juncker, “Nisan’ın 12’sinde gece yarısı, ‘anlaşmasız ayrılma’ artık daha olası bir seçenek. Bu benim istediğim bir netice değil. Ama bu benim AB’nin hazır olduğuna emin olduğum bir sonuçtur” dedi.