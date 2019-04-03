Ayhan Peker, CHP İngiltere Birliği başkanlığına aday olduğunu açıkladı

AYHAN Peker, CHP İngiltere Birliği 5. dönemi için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

CHP’nin İngiltere de ilk olarak örgütlenmeye başladığı zamandan beri, yapılan tüm çalışmalar da aktif olarak görev almış ve emek vermiş bir partili olduğunu söyleyen Ayhan Peker, parti yapılanmasında nelerin doğru yürümediğini çok iyi bildiğini ve tüm bu problemlere çözüm getirmek için başkan adayı olduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır CHP İngiltere Birliği için çalıştığını, ancak gelinen yerin, şu anki yöneticiler de dahil olmak üzere, hiç kimseyi tatmin etmediğini vurgulayan Peker, CHP İngiltere Birliği’nde yeni bir anlayışın egemen olması gerektiğini söyledi. Bu anlayışında “hiçbir üyesinin, hiçbir bileşenin dışında kalmayacağı, ötekileştirilmeyeceği bir CHP İngiltere Birliği düşüncesi” olduğunu söyledi. “Küçük olsun benim olsun” düşüncesini doğru bulmadıklarını belirten Peker, bundan sonra “Büyük olacak, hepimizin olacak” dedi.

Arkadaşları ile mevcut yapılanmanın neden hiç kimseyi mutlu etmediğini masaya yatırdıklarını, toplumun tüm kesimleriyle bu konuda görüşmeler yaptıklarını, nerelerde hata yapıldığını, nasıl hatalar yapıldığını, derinlemesine tartıştıklarını söyleyen Ayhan Peker, yeni bir başlangıca ve anlayışa ihtiyaç olduğu sonucuna vardıklarını belirtti. Bu konuda yalnız olmadıklarını, partinin bütün bileşenlerinin, toplumun tüm kesimlerinin hemen hemen aynı şeyleri düşündüğünü, tüm yaşananları tecrübe hanelerine yazdıklarını ama artık ileriye bakmak zorunluluğunda olduklarını iletti.

“TOPLUM GÜÇLÜ BİR CHP İSTİYOR”

İngiltere’nin demokrasinin icat edildiği ülke olduğunu, dünya politikalarında, İngiltere’deki politik yaşamın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Peker, partisinin ve buradaki parti örgütünün İngiltere’de politika yapmanın hiçbir avantajını kullanamadıklarını, ama seçildikleri taktirde ekibinin bu tür bir görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. Birliğin demokrasi ve özgürlükler adına her kapıyı zorlaması gerektiğini, yapılan hak, hukuk, adalet, demokrasi ihlallerini İngiltere’deki parlamento da dahil olmak üzere her yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Ayhan Peker, Sosyalist Enternasyonel’den kardeş parti İşçi partisi ile de yakın temasta olacaklarını ifade etti.

CHP İngiltere Birliği olarak Türkiye’deki mücadeleye destek veren bir örgüt olmayı amaçladıklarını ve kendilerinin de bunu gerçekleştirmek amacı ile aday olduklarını soyen Ayhan Peker, parti üyelerinin, tüm sivil toplum kuruluşlarının, yöre derneklerinin, inanç kurumlarının, toplumun tüm kesimlerinin Güçlü bir CHP istediğini, güçlü bir CHP yapılanmasının toplumun tüm kesimleri için gerekli olduğunu ve kendilerinin de bunu gerçekleştirmek için göreve talip olduğunu söyledi.

Ayhan Peker, “Dürüst Liderlik, Güçlü Yönetim” sloganı ile yola çıktıklarını, dürüst ve adil bir seçim olmasını dilediklerini ve İngiltere toplumunun 22 Nisan sabahı çok daha farklı bir CHP İngiltere örgütü ile uyanacağını belirtti.