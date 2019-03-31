111 yaşındaki İngiliz, uzun yaşamın sırlarını açıkladı İngiltere’nin en yaşlı sakini Bob Weighton, mümkün olan her şekilde ölümden kaçınarak ve sevdiği işi yaparak 111 yaşına gelmeyi başardığını belirtti.

İngiliz medyasının aktardığına göre, dün 111. yaş gününü kutlayan Weighton, “Herksete olduğu gibi benim de korkularım, soğuk algınlıklarım, gribim, sıtmam vardı, iki veya üç kez ameliyat oldum” dedi.

En yaşlı İngiliz, “Mücadeleci ruha sahip olmasaydım çoktan ölürdüm” diye ekledi. Uzun yaşamasına lapanın da yardımcı olduğunu söyleyen Weighton, “Ayrıca bana zevk veren bir iş yapıyorum” diye kaydetti.

‘BOB 111 YAŞINDA’ ROZETİ TAKIYOR

Eski öğretmen ve mühendis olan Weighton, ahşap eşyalar yapıp satıyor. Alışverişe kendisi giden yaşlı adam, üzerinde “Bob, 111 yaşında” yazan bir rozet de takıyor.

KRALİÇE’YE ‘KART GÖNDERMEYİN’ MESAJI

Üç çocuğu, 10 torunu ve 25 torun çocuğu olan adam, aşırı ilgiden hoşlanmadığını itiraf etti. Hatta Weighton, doğum günlerinde Kraliçe 2. Elizabeth’in imzalı kutlama kartı göndermemesini istedi.

Eskiden, ‘yeterli olduğu için’ 111 yaşına kadar yaşamayı planladığını söyleyen Weighton, şimdi geleceği düşünmeye başladığını belirtti