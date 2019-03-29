Brexit: AB’den çekilme anlaşması İngiltere Parlamentosu’nda 3. kez oylanacak

Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Perşembe günü oylamaya izin vereceğini açıkladı. İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyon ise bugün oylanmayacak. İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti. Bercow, Parlamento tarafından reddedilen anlaşmanın “özünde bir değişiklik yapılmadan” tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın “yeni bir önerge” olduğunu söyledi.

Yasal olarak AB’den ayrılış tarihi 29 Mart yani bugün olarak öngörülüyordu. Ancak AB’nin Brexit’in daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebine şartlı onay vermesi sonrası parlamento da ayrılık tarihini ertelemeyi kabul etmişti. AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde İngiltere’nin 12 Nisan’da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit’in 22 Mayıs’a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

İngiltere Parlamentosu’nun bugün üçüncü kez anlaşmayı reddetmesi halinde mevcut koşullarda İngiltere ya AB’den Brexit’in bir süre daha ertelenmesini isteyerek Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ya da AB’den anlaşma olmadan ayrılacak. Ancak İngiltere’nin AB’den Brexit’in 22 Mayıs’tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi gerekiyor.

Başbakan May ‘Anlaşma geçerse istifa edeceğim’ demişti

İngiltere Başbakanı Theresa May lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin milletvekillerine Brexit anlaşmasının Parlamento’dan geçmesi halinde 22 Mayıs’tan sonraki bir tarihte istifa edeceğini söylemişti.

Partisinin milletvekillerinin, AB’yle bundan sonra yürütülecek müzakerelerde kendisinin yer almasını istemediğinin farkında olduğunu belirten May, “Ülkem ve partimiz için doğrusunu yapmak adına bu görevden planladığımdan daha erken ayrılmaya hazırım” demişti.