Londra’da kitlesel “Newroz” kutlaması yapıldı

Pazar günü Finsbury Park’ta düzenlenen Newroz etkinliğine birçok farklı toplum üyesi, sivil toplum kuruluşları, parti yetkilileri,aktivistler, sanatçıların yanı sıra binlerce kişi katılım göstrerek kutlama yaptı.

Bu sene Finsbury Park’ta düzenlenen Newroz etkinliğinde, Türkiye ve Avrupa’da başlatılan açlık grevleri gündemini korudu. Etkinlik için kurulan sahneye Mazlum Doğan, Leyla Güven ve Abdullah Öcalan’ın posterleri asıldı.

Öğlen saatlerinde başlayan Newroz etkinliğinin açılış konuşmasını Britanya Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanları Ercan Akbal ve Besime Başer yaptı. Açlık grevi direnişçilerini selamlayarak konuşmasına başlayan Ercan Akbal, Newroz’un direniş hamlesini yeni bir evreye taşıdığını ve bu hamlenin sonucunda faşizmin mutlaka yenileceğini ifade etti.

Etkinlikte Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Jonathan Barley, İşçi Parti milletvekili Loyd Russel Moyle, Hackney Belediye Başkanı Phillip Glanville, Haringey Milletvekili Catherine West, HDP eski milletvekili Osman Baydemir de konuşma yaptı. Yapılan tüm konuşmalarda açlık grevleri ile dayanışma mesajları verilerek, Türkiye’deki hükümete adım atma çağırısı yapıldı. 14 Mart’tan bu yana Londra’da açlık grevine giren Ali Poyraz, Mehmet Sait Yılmaz, Nahide Zengin Nevroz kutlamalarına katıldı.

Programın başında sloganlar eşliğinde sayneye çıkarak açlık grevi eylemcileri adına konuşma yapan Ali Poyraz, “Açlık grevi direniş hamlesi mutlaka sonuç verecek ve Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılacak, AKP-MHP faşizmiyenilecektir”dedi.

Konuşmaların ardından Finsbury Park’ta bir şenlik havası yaratan insanlar halay ve zılgıtlarla kutlmalara devam etti. Kutlamalarda Seyda Perinçek, Chopi ve Grup Seyran gibi isimler sahnede yer alarak kutlamlara eşlik ettiler.

Newroz alanında rengarek ulusal giysilerle bayram havası yaratan Londra’daki Kürt Toplumu, Afrin’e gönderilmek üzere yardım toplandı.