Enfield’de bıçaklama

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde bugün saat 16.30 civari, 20 yaşlarında bir gencin bıçaklandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı açıklandı.

Yaralanan kişi hakkında henüz her hangi bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili hiç kimse tutuklanmadı.

Ayrıca bugün saat 02’de 29 yaşında başka bir adam enfield’de bıçaklandı.

Polis, adamın şiddetli bir saldırıda defalarca bıçaklandığını ve araba çarptığını açıkladı

Kuzey Londra’da bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlike oluşturmadığı söylendi.