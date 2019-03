Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri, bir takım temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye geldi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük ve asistanı Mine Balman, Londra’da bulunan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği binasında toplum üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen trajik olayların sonucunda kayıp olarak listelenen kişilerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmesi kriterleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi Gülden Plümer Küçük, Londra’da yaşayan Kıbrıslılara ulaşarak, kayıplarıyla ilgili bilgi almak amacında olduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra İngiltere’de temaslarını sürdüren Kıbrıslı Türk ve Rum komite üyeleri, İngilizlerin Kıbrıs’ta varlığından dolayı 1963-1964 ve 1974 dönemlerine ait arşivleri de inceleyecek.

“KIBRISLI TÜRKLERİN YÜZDE 50’SİNİ BULDUK”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin şimdiye kadar olan sürede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Küçük, bulunan şahıslarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kıbrıslı Türklerin yüzde 50’sini, Kıbrıslı Rumların yüzde 42’sini bulduk. Kıbrıslı Türklerin bütün kayıpları sivildir. Kıbrıslı Türklerin kadın ve çocukları kayıplarının yüzde 28’ini oluşturuyor. Kıbrıslı Rumların kadın ve çocukları yüzde 22 civarındadır. Kıbrıslı Türklerin tüm kayıpları sivil, Kıbrıslı Rumların yüzde 55 askerdir.

Kayıpların hepsini insanların verdikleri bilgiler ışığında bulduk. Senelerce bu kayıp şahıslar konusu tabu olarak kaldı iki tarafta da. İki tarafta bu konular hakkında bildiklerini söylemekten çekindi, konuşmadı. He iki tarafta da aynı şekilde köyler ve insanlar kaybedildi. Bu nedenle bu proje, her iki tarafta yaşananları herkese anlatmış oldu. Bir de tabu olmaktan çıktı, insanlar konuşmaya başladı ve ailelerde bir farkındalık yaratıldı. Çünkü ailelere son yaptığımız araştırmaya göre bu kayı ailelerinin en büyük şikayeti kendilerinin yaşadıklarının toplum tarafından fark edilmemesi. Yani kayıp ailesi olunca toplum tarafından sessiz kalıp bu acılarını içinizde yaşamak gibi bir mecburiyete itildi insanlar. Halbuki her gün bu insanların kayıplarının gündeme getirilmesi, Kıbrıslı Türklerin bir şekilde psikolojik destek görmesi gerektiğini söylediler. Bunlardan dolayı bir rapor hazırlıyoruz. Bunların her iki tarafın otoriterlerine vereceğiz. Bu insanların yaşadıkları sıkıntıların göz önüne alınmasını istiyoruz.”

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları, kayıp ailelerinin yaşadıkları sorunlar ve Londra’daki toplum üyelerinin kayıpları ile ilgili konuşmasının ardından Küçük, toplantıda bulunanların sorularını yanıtladı.

Küçük, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’ne Türkçe ve İngilizce olmak üzere “Harnıp Ağaçlarının Altında – Kıbrıs’ın Kayıp Hayatları (Beneath the Carob Trees – The Lost Lives of Cyprus)” isimli kitabı ve küçük bir hatıra hediye etti.

“LONDRA’DA YAŞAYAN KIBRISLILARDAN DNA ÖRNEĞİ İSTİYORUZ”

Proje çerçevesinde yaşanan sıkıntılardan da bahseden Küçük, bulunan bazı kalıntıların kimliklendirilmesi konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, Londra’da yaşayan ve kayıpları bulunan kişilere çağrıda bulunarak, “Projemizin iyi geçmesi için, kayıp ailesi olan Kıbrıslı Türkler içerisinde şu an Londra’da bulunan varsa ve DNA örneği vermediyse, bazı kalıntıları kimliklendirmede zorluk çekiyoruz. Çünkü çıkarılan kemiklerin ailelerle eşlendirilmesi lazım ki kemiklerin iade olsun. Eğer kayıp aileleri olanlar varsa biz iletişim bilgilerimizi bıraktık, bize ulaşabilirler, her soruyu sorabilirler, ve en önemlisi eğer bize DNA örneği vermedilerse biz onlara her türlü masrafı karşılayarak örneklerini alacağız. Ve şunu da eklemek istiyorum artık DNA örnekleri çok kolay alınıyor. Küçük çubuklara tükürük koyup kapatıp bize veriyorsunuz, oldukça basittir. Kayıp aile üyesi olanların DNA örneği vermesini istiyoruz. Bunun yanı sıra herhangi bir gömü yeri bilen varsa bize ulaşıp söylemesini ve bilgileri paylaşmasını rica ediyoruz. Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına savcılık gizlilik hakkı vermektedir. Bu yüzden herhangi bir bilgi bilip paylaşmaktan çekiniyorsanız buna gerek yok. Bizler bu bilgileri gizli tutuyoruz” şeklinde konuştu.

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİNİN AMACI

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görev çerçevesi dahilinde, bu projenin amacı, 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen trajik olayların sonucunda listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmeleridir.

Bu proje, kayıpların akrabalarının sevdiklerinin kalıntılarını almalarını, uygun cenaze törenleri düzenlemeleri ve uzun süren keder ve belirsizlik halinin sonlandırılmasına olanak sağlayacaktır. Devamında projenin iki toplumlu niteliği ile her türlü alanda iki toplumlu bilimsel ekiplerin katılımını da içeren projelere destek sağlanacaktır.

