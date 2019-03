Brexit için AB’den ertelemeye koşullu onay: ‘Anlaşma haftaya İngiltere Parlamentosu’ndan geçmeli’

Avrupa Birliği liderlerinin görüştüğü metne göre İngiltere Parlamentosu’nun daha önce iki kez reddettiği anlaşmayı yeniden reddetmesi halindeyse İngiltere’nin çıkışı ancak 12 Nisan’a kadar ertelenebilir.

İngiltere, Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep etmişti. İngiltere’ye ek süre verilmemesi halinde ise 29 Mart’ta AB’den ayrılacak.

22 Mayıs tarihinin belirlenme nedeni, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 23 Mayıs’ta başlayacak olması ve Avrupalı liderler Brexit’in seçimlerden önce olmasını istiyor.

Taslak kararda ayrıca İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasının yeniden görüşmeye açılamayacağı bildirildi. BBC’nin Avrupa editörü Katya Adler ise bu kararın henüz taslak olduğunu, liderler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kararın kesinleşmesi ve Brexit’in ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin onayı gerekiyor.

Macron’dan uyarı: Teknik erteleme dışında bir şey için ciddi siyasi değişim gerek

Avrupa Birliği liderleri zirvesi öncesi konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını önümüzdeki hafta reddetmesi halinde, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılacağı uyarısında bulunmuştu.

Emmanuel Macron bugün başlayan zirve öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “İngiltere’deki oylamanın olumsuz sonuçlanması halinde, AB’den anlaşma olmadan ayrılmaya doğru ilerlenecek demektir. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu günlerde ve anlarda, net olmak hayati önem taşıyor” dedi.

Macron, anlaşma olmadan ayrılığın vahim ekonomik sonuçları olacağını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Brexit ertelenecekse bu sadece teknik bir erteleme olabilir…Teknik ertelemenin dışında bir şey olması için ise ciddi bir siyasi değişim gerek.”

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) düzenli bir şekilde ayrılması için “son ana kadar çalışma” sözü verdi, Brexit’in sorunsuz tamamlanmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk dün yaptığı açıklamada Brexit’in kısa süreliğine ertelenmesini kabul edebileceklerini ancak bunun için İngiltere Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını onaylaması gerektiğini söylemişti.

May Brüksel’e gitmeden önce milletvekillerini suçladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderlerinden resmen Brexit’i 30 Haziran’a kadar ertelemelerini istedi.

Theresa May AB’den anlaşmayla ayrılmalarını “içtenlikle dilediğini” ve Brexit anlaşmasının Parlamento’dan geçmesi için çaba harcadığını söyledi.

May, AB Zirvesi’ne katılmadan önce dün akşam yaptığı konuşmada, Brexit’in ertelenmesinden milletvekillerini sorumlu tutmuş, Brexit’in ertelenmesinden “büyük üzüntü duyduğunu” belirtmişti.May’in dışında İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de bugün Brüksel’de temaslarda bulundu. Corbyn, “yapıcı” görüşmeler yaptığını söyledi.

İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay da 149 oy farkla reddetmişti.

Mevcut koşullarda İngiltere 29 Mart’ta AB’den ayrılacak.

İngiltere Parlamentosu ise geçen hafta İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkmış ve Brexit’in ertelenmesine destek vermişti. Ancak Brexit’in ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin onayı gerekiyor.

‘Brexit’ten vazgeçilsin’ imzacılarının aşırı ilgisi resmi internet sitesini çökertti

Öte yandan, İngiltere hükümetinin internet üzerinden dilekçeleri topladığı internet sitesi, “Brexit’ten (İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışından) vazgeçilsin” diyenlerin yoğun ilgisi nedeniyle çöktü.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre siteye yüklenen ve 1 milyondan fazla kişinin imzaladığı dilekçede hükümete, yaklaşık üç yıl önce Brexit sürecini başlatan Lizbon Antlaşması’nın 50. Maddesinin işletilmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi, yani Brexit’ten vazgeçilmesi çağrısı yapılıyor.

Bugün saat 14:00 sularında hükümetin dilekçeler sitesine girmeye çalışanlar “Bakım çalışmaları nedeniyle hizmet verilemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” yazısıyla karşılaştı.

‘Backstop’: En önemli anlaşmazlık noktası

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’ndan geçmemesinin en önemli nedeni, muhalefetin yanı sıra May’in azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda’nın muhafazakar Demokatik Birlik Partisi’nin (DUP) ve İngiltere’de iktidardaki Muhazafakâr Parti’den çok sayıda milletvekilinin, anlaşmada “backstop” olarak tarif edilen düzenlemeye şiddetle karşı çıkmaları.

“Backstop” esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık’ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere’de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık’ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.

En büyük korku, Kuzey İrlanda Cumhuriyeti’nin fiili olarak İrlanda Cumhuriyeti’nin parçası haline gelmesi ve Kuzey İrlanda gibi 2016’daki referandumda Brexit’e karşı çıkan İskoçya’da 2014’ten sonra yeniden bir bağımsızlık referandumu yapılması. Yani, Birleşik Krallık’ın parçalanması.

İrlanda adasındaki çatışmalara son veren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’nın ortak bir ekonomik pazarda yer almasını; sınırın iki tarafında serbest yaşamı, dolaşımı ve çalışmayı sağlamıştı. Zira Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti AB üyesiydi. Ancak Brexit ile beraber bu durum noktalanacağından; hem İngiltere hükümetini hem AB’yi hem İrlanda Cumhuriyeti’ni hem de Kuzey İrlanda’daki tüm tarafları tatmin edecek bir formülün bulunması gerekiyor.