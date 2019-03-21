Londra’daki tren istasyonunda 2 ceset bulundu

Londra’daki Hackney Wick ve Stratford arasındaki tren raylarında iki ceset bulundu. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Polis, olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Pistlerde bir zayiat raporunun ardından GMT 01: 00’dan kısa bir süre sonra hatta çağrıldı.

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), elektrik çarpmasıyla ilgili ciddi yaralanmalar nedeniyle 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

GMT 02: 31’de ise, Stratford’a yakın hattaki pistlerde ikinci bir zayiat bulunduğunu ve 1 kişinin ise orada ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

BTP sözcüsü: “Ne yazık ki, elektrik çarpmasıyla tutarlı ciddi yaralanmaları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti” dedi.

Polis bir soruşturma yürütürken Stratford ve Richmond / Clapham Kavşağı arasında ufak tefek gecikmeler yaşandı.

Det Chf Insp Tim Tubbs, “Ne olduğunu ve bu iki kişinin demiryolunda hayatlarını nasıl kaybettiğini öğrenmek için bir soruşturma başlatıldı. Bu zamanda, onların ölümlerini bir dizi acil soruşturma yaptığımız gibi açıklanamayan bir şekilde ele alıyoruz. Dün gece Stratford ya da Hackney Wick’e yakın olan herkesten olayla ilgili bilgi alacağız ve bizimle temasa geçmelerini istiyoruz” dedi.