İngiltere AB’den çıkışı 30 Haziran’a erteledi

İngiltere Meclisi, Avrupa Birliği’nden çıkış konusunda yeni bir referanduma karşı oy kullandı. Bunun ardından yapılan ikinci oylamayla AB’den çıkış 30 Haziran’a ertelendi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin nasıl işleyeceği belirsizliğini korumayı sürdürürken, İngiltere meclisinden yeni bir karar geldi.

Meclis AB’den çıkış için ikinci bir referandum yapılmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan oylamalarda AB ile yapılan anlaşma kabul edilmediği gibi, anlaşmasız çıkış da onay alamamıştı.

AB’DEN ÇIKIŞ ERTELENEBİLİR

Mecliste yapılan ikinci oylamayla, AB’den çıkış sürecinin netleşmesi için çıkış tarihinin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Meclisin büyük çoğunluğu çıkışı erteleme yönünde oy kullandı.

Yapılan oylamayla birlikte AB’den çıkış 30 Haziran’a ertelendi.