Fairbairn: İngiltere Brexit ile ekonomik intihara sürükleniyor İngiltere’deki 190 bin şirketi temsil eden Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, Brexit’e çok kısa bir süre kala İngiltere’nin içinde bulunduğu durumun ülkeyi ekonomik krize sürükleyeceğini söyledi.

Fairbairn, Brexit için varılan anlaşmadaki ticari senaryolarin İngiltere ekonomisine bir balyon vuracağı yorumunu yaptı.

Diğer yandan Brexit’in öngürüldüğü gibi gerçekleşmesine iki hafta kala İngiltere’deki şirketler varlıklarını başka ülkelere taşımaya devam ediyor. Ortalama 1 trilyon dolar değerindeki banka varlıklarının Avrupa’ya taşındığı belirtiliyor.

Buna göre Panasonic ve Sony merkezini Amsterdam’a taşıyor. Goldman Sachs bankası çalışanlarının bir kısmını Frankfurt’a taşıyor. Unilever yeni merkezini Londra yerine Rotterdam’da açmayı planlıyor. Easyjet yeni merkezini Avusturya’ya açıyor. Barclays bankası çalışanlarını Dublin’e taşıyor. HSBC binden fazla işi Fransa’ya taşıyor. Jaguar Land Rover, Brexit dolayısıyla 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor. Ford Galler’de 400 kişiyi işten çıkarıyor.

Brexit sürecinden İngiltere’deki otomobil endüstrisi de olumsuz etkilendi. Ülkedeki otomobil üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 50 düştü.

29 Mart olarak belirlenen Brexit 30 Haziran’a ertelenebilir

İngiltere Parlamentosu 14 Mart Perşembe günü yaptığı oylamada, 202’ye karşı 413 oyla hükümet, Avrupa Birliği’nden ayrılma talebinde bulunmasını öngören önergeyi kabul etti.

Söz konusu önerge ise Brexit anlaşmasının 20 Mart Çarşamba gününe kadar İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanması halinde, Brexit’in 30 Haziran 2019 tarihine kadar ertelenmesi talebini öngörüyor.