İsmail’in cinayetiyle ilgili gelişme

Kuzey Londra’da bulunan Tottenham mezarlığında 3 Eylül 2018’de 22 yaşındaki Türk genci İsmail Tanrıkulu’nun öldürülmesi sonucunda başlatılan ‘cinayet soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan 21 yaşındaki Musa Duru’nun suçsuz olduğu ispatlandı.

19 Eylül tarihinden itibaren mahkemesi devam eden ve gözaltında tutulan Musa Duru’nun, 8 Mart günü yapılan mahkeme sonucunda suçsuz olduğu ortaya çıktı. Mahkemede bulunan toplamda 12 jürinin tümü Musa’nın suçsuz olduğunu onayladı.

Mahkemenin aldığı karara göre Musa Duru serbest bırakıldı.

Londra Gazete’ye konuşan Musa Duru’nun annesi, oğlunun suçsuz olduğuna en başından beri inandıklarını ve bu nedenle oğulları Musa’yı kendi elleriyle adalete teslim ederek olayın aydınlanmasına yardımcı olduklarını ifade etti.

Musa’nın annesi İsmail’in hayatını kaybetmesine oldukça üzüldüklerini belirtti.

“ÇOCUKLARINIZIN HER DAİM YANINDA OLUN”

Londra Gazete’ye konuşan anne, oğulları Musa’nın, suçsuz olduğunu söylediğini ve ailesi olarak ona inandıklarını ancak, olayın aydınlanması için oğullarının polise teslim olması gerektiğini ifade ederek, ailelerin her koşulda çocuklarının yanında olması gerektiğine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Gözaltına alındığı sürede oğlumuz için oldukça endişelendik. Zor günler yaşadık ama oğlumuz artık serbest bırakıldı. Ben tüm ailelere çağrıda bulunuyorum; “Çocuklarınızın her daim yanında olun. Bir suç işlemiş olsalar da olmasalar da onlara her zaman destek olun.”