Brexit: Tusk, 27 AB ülkesine çağrıda bulunacak

6 saat önce
0 111 Bir dakikadan az

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk, Brexit tarihinde erteleme talep etmesine kesin gözüyle bakılan İngiltere’ye uzun vadeli bir erteleme olanağı sunulması için 27 AB ülkesine çağrıda bulunacak.

Perşembe günü Brexit ile ilgili gelişmelere ilişkin konuşan Tusk, İngiltere’nin Brexit stratejisini ve Brexit’in kendisini yeniden gözden geçirme sözü vermesi halinde uzun bir erteleme olabileceğini kaydetti.

AB devlet liderleri 21-22 Mart tarihlerinde Brexit gündemiyle Brüksel’deki zirvede bir araya gelecek.

29 Mart tarihi olarak belirlenen resmi çıkış tarihine ilişkin uzatma süresi talep edilip edilmeyeceğine ise Perşembe akşamı yapılacak oylama ile İngiltere Parlamentosu karar verecek.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

15 dakika önce
40

İngiltere’de, ‘tek’ Kıbrıs Türk Kültür Festivali kararı!

38 dakika önce
53

47 yıl sonra Kanlı Pazar davası

49 dakika önce
109

İngiliz Hükümeti’nden anlaşmasız ayrılık senaryosu için gümrük planı

1 saat önce
101

İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı öğrencilerin durumu Brexit sonrası ne olacak?

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin