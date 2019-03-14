Brexit: Tusk, 27 AB ülkesine çağrıda bulunacak

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk, Brexit tarihinde erteleme talep etmesine kesin gözüyle bakılan İngiltere’ye uzun vadeli bir erteleme olanağı sunulması için 27 AB ülkesine çağrıda bulunacak.

Perşembe günü Brexit ile ilgili gelişmelere ilişkin konuşan Tusk, İngiltere’nin Brexit stratejisini ve Brexit’in kendisini yeniden gözden geçirme sözü vermesi halinde uzun bir erteleme olabileceğini kaydetti.

AB devlet liderleri 21-22 Mart tarihlerinde Brexit gündemiyle Brüksel’deki zirvede bir araya gelecek.

29 Mart tarihi olarak belirlenen resmi çıkış tarihine ilişkin uzatma süresi talep edilip edilmeyeceğine ise Perşembe akşamı yapılacak oylama ile İngiltere Parlamentosu karar verecek.