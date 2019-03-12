İngiltere’de porno sitelerine erişim kısıtlanıyor

İngiltere’de ücretsiz erişime açık porno sitelerinin ziyaretçileri önümüzdeki aydan itibaren bu sitelere girebilmek için yetişkin olduklarını kanıtlamak zorunda kalacak.

18 yaşından küçükler için uygunsuz bulunan fotoğraf ve video görüntüleri barındıran bu siteler, ziyaretçilerinden sürücü belgesi ve pasaport gibi kimlik belgeleri ya da kredi kartlarını online beyan ederek yaşlarını kanıtlamalarını isteyecek.

Bunun için, Pornhub ve YouPorn isimli porno sitelerini de bünyesinde bulunduran dijital teknoloji şirketi Mindgeek tarafından geliştirilen ve AgeID olarak adlandırılan yazılım kullanılacak. Bu yazılım sayesinde, porno sitesine erişmek isteyen kullanıcılar, siteye girişlerinde bir arayüz sayesinde pornografik içerik barındırmayan bir başka sayfaya yönlendirilecek.

YAŞINI KANITLAYAMAYAN KULLANICILAR OTOMATİK OLARAK ENGELLENECEK

İnternet kullanıcıları bu sayfada elektronik posta adresleri ve şifrelerini kullanarak kendilerini tanıttıktan sonra dijital ortamda kimlik belgelerini beyan edecek.

Uygulamaya göre bütün internet servis sağlayıcıları 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlayamayan kullanıcıların söz konusu sitelere erişimini otomatik olarak engelleyecek.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ZİYARETÇİSİ TESPİT EDİLEN PORNO SİTELERİ KAPATILACAK

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ve çocukları pornografik içerikten korumayı amaçlayan düzenleme 2017 tarihli Dijital Ekonomi Yasası kapsamında uygulanacak.

Yasaya göre, yeni düzenlemeye aykırı biçimde ziyaretçi trafiği tespit edilen siteler 250 bin sterline kadar (yaklaşık 300 bin euro) para ya da sınırsız süreli kapatma cezasına çarptırılabilecek.

İngiltere’de filmleri içerik ve yaş kitlesine göre sınıflandıran Britanya Film Derecelendirme Kurulu (British Board of Film Classification-BBFC) da 18 yaşın altında ziyaretçi girişini engellemeyen bu siteleri kapatma yetkisine sahip olacak.