İngiltere drone uçuşuna yasak bölgeleri genişletiyor

İNGİLTERE drone uçuşları konusundaki tedbirlerinde dozu artırıyor. Hâlihazırda ülkedeki havalimanlarına 1 kilometreden yakın olan yerlerde drone uçuşuna izin verilmiyor. 13 Mart itibarıyla bu yasağın kapsama alanı 5 kilometreye çıkacak. Geçtiğimiz ay açıklanan kural değişikliği çerçevesinde her havalimanın etrafındaki drone uçuşuna yasak bölgenin yarı çapı dörde katlanıyor.

İngiltere’nin drone uçuşlarına ilişkin yeni yasal düzenleme yapmasının sebebi ise geçtiğimiz yılın aralık ayında yaşanan bir olay olmuştu. Ülkenin ve Londra’nın en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick, 2018’in sonlarında bir günü aşkın bir süre boyunca uçuşa kapalı kalmıştı. 1000’den fazla uçuşu ve 140 bin yolcuyu etkileyen drone olayının arkasındaki isim hâlâ bilinmiyor. Bu olaydan bir süre sonra ülkenin en büyük havalimanı olan Heathrow’da Gatwick’te yaşanan drone sorununun ardından Çinli drone üreticisi DJI, Avrupa’da coğrafi sınırlama önlemlerini biraz daha sıkılaştırmıştı.

İngiltere drone mevzuatında başka değişiklikler yapmaya da hazırlanıyor. Önümüzdeki kasım ayından itibaren, 250 gramdan ağır drone’ların çevrimiçi güvenlik testinden geçmesi gerekecek. Buna ek olarak, drone’ların ülkenin resmi havacılık kurumuna kaydettirilmesi gerekiyor. Drone’unu güvenlik testinden geçirmeyen ve kaydettirmeyenleri ise 1000 pounda varan cezalar bekliyor.